Mauricio Macri criticó la re-reelección de los intendentes: “Desnaturaliza la democracia”

El expresidente rechazó la ley que les permitirá a los jefes comunales bonaerenses presentarse a un nuevo período, con respaldo de parte de los legisladores del Frente de Todos y un sector de Juntos por el Cambio.

El expresidente Mauricio Macri, durante una presentación en Chile.

El expresidente Mauricio Macri cuestionó los cambios a la ley que les permitirán a los intendentes bonaerenses ir por la re-reelección: “Desnaturaliza la democracia”. El proyecto tuvo respaldo tanto de una parte de los legisladores provinciales del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.

Macri consideró que los cambios a la ley no generan “transparencia”: “Con esto estamos yendo hacia atrás”. Además cuestionó que los dirigentes se “enamoren de su imagen”, al impulsar la propuesta que les permitirá a los jefes comunales presentarse a un tercer período.

El expresidente planteó que “los intendentes peronistas encontraron un agujero en la reglamentación y se sintió que había un espacio para igualar situaciones”. Habló de una “desnaturalización de la democracia y del compromiso” de Juntos por el Cambio.

Qué dijo Mauricio Macri sobre la re-reelección de los intendentes

Macri dijo que cree en la alternancia y mencionó su paso como presidente de Boca Juniors: “No creo que nadie sea imprescindible. Ya en Boca puse como límite máximo dos períodos presidenciales. Es importante la alternancia para dar transparencia, dinámica”.

El expresidente pidió “fortalecer mecanismos que acerquen a la transparencia” y consideró que “lo que pasó hace algunas horas va en la dirección contraria, en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

El intendente de Pinamar Martín Yeza (Juntos por el Cambio) anticipó que no se presentará a la re-reelección. Escribió en Twitter: “Creo en el valor de la alternancia y por eso en 2023 no me voy a volver a presentar como candidato a Intendente”.

Yeza dijo que “Cambiemos nació para interpelar la cultura del poder en Argentina y proponer una mirada de gestión y valores distintas a las del poder imperante en 2015″, en relación al kirchnerismo.

Parte de los legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio votaron en contra de la re-reelección de los intendentes bonaerenses

No todos los legisladores bonaerenses del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio votaron a favor de la re-reelección de los intendentes.

En el caso del oficialismo quienes responden al presidente de la Cámara de diputados Sergio Massa votaron en contra de los cambios a la ley que habilitarán la re-reelección de los intendentes.

En cuanto a la oposición los legisladores bonaerenses alineados a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al presidente del bloque del PRO en Diputados Cristian Ritondo también se pronunciaron en contra de “extender un nuevo mandato a intendentes, concejales, legisladores y consejeros escolares que fueron elegidos en 2015 y reelectos en 2019″.

Los legisladores que responden a Vidal y Ritondo plantearon en un comunicado: “El valor de la palabra se defiende y se cuida, porque el compromiso asumido con los bonaerenses es mucho más importante que cualquier interés partidario o personal”.

Además advirtieron que “no era necesario la modificación. En todo caso los abusos y atajos que algunos dirigentes cometieron sobre la reglamentación se resolvía derogando esa reglamentación pero no con un mandato más para todos. No hacía falta”.