MasterChef: Delfina colapsó, quebró en llanto y quedó eliminada del reality

En una noche de mucha tensión, la participante se quebró al aire y no pudo contener las lágrimas. ¡Mirá las imágenes!

A medida que MasterChef avanza, cada gala de eliminación de domingo se vuelve más difícil: las emociones están siempre a flor de piel y este domingo no fue la excepción.

Los participantes que lucharon por continuar en el programa fueron Delfina, Antonio, Aquiles, Silvana, Juan Francisco, María Sol y Candelaria Sobre las mesadas, cada uno de ellos tenía una campanita negra, debajo de la cual descubrieron un chorizo.

Entonces, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui les explicaron la consigna. Y era que, en 65 minutos, debían preparar dos chorizos con las mezclas que elijan, con salsa y vegetales.

Después de que los chefs les dieran algunos consejos para elaborar el embutido, todos pusieron manos a la obra. Pero todos los concursantes se mostraron nerviosos por el desafío, ya que para la mayoría esta era la primera vez cocinando algo por el estilo. “Salgan del carrito de la costanera”, les dijo la conductora para incentivarlos a ser creativos.

Luego fue Delfina la que entró en pánico al ver que sus chorizos se habían reventado durante la cocción y terminó llorando y arrojando una placa al piso. Cuando estaba a punto de colapsar, Betular se acercó a ella para alentarla y darle algunos consejos como para poder continuar con su plato. Pero la realidad es que ya no tenía tiempo de enmendar los errores y Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui tomaron la decisión de eliminarla.

«Sos una persona divina, te vamos a extrañar un montón», la despidió Betular. «Nadie puede decir que no tenes voluntad, tenes todo para llegar lejos en la cocina, seguí soñando», sumó Martitegui.

Muy emocionada, Delfina expresó: «Agradecerles… Desde chica me di cuenta que esto me gustaba y obviamente voy a seguir estudiando y haciendo lo mejor para algún día llegar a ser colega de ustedes. Gracias, en serio». «De MasterChef me llevo un montón de amigos y la experiencia de mis sueños. Me voy contenta y súper realizada», sumó.

«Tenes toda la vida por delante. A seguir con tus sueños», cerró Wanda Nara, antes de que Delfina deje el estudio.