Masterchef Celebrity: ¿Gastón Dalmau “spoileó” el ganador?

El participante subió un video a las redes sociales y alimentó los rumores de la definición de la competencia.

La final de Masterchef Celebrity está cada vez más cerca y los televidentes ya especulan con cuál de los tres concursantes se dará el cruce en la definición. Sin embargo, Gastón Dalmau parece haber anticipado quién será el ganador de la competencia.

El ex Casi Ángeles, subió a su cuenta de Instagram un video para promocionar una producto de limpieza para la cocina. Un detalle en la publicación generó sospechas entre sus seguidores sobre la final de MasterChef Celebrity 2.

En las imágenes, el actor se muestra limpiando diferentes elementos de su casa, mientras Migue Granados relata lo que sucede en off: «Así como me ves… te limpio las canillas, la mesada, la tapa del horno, sin que se me vaya la sonrisa de la cara… también te limpio los juguetes, los premios y los inodoros».

En un momento, la narración hace referencia a “los premios” de Dalmau y se observa una caja con el nombre del programa que conduce Santiago del Moro. Esta escena hizo que todos hablaran de la supuesta revelación y fortaleció las teorías de que el joven sería el gran ganador del certamen.