“MasterChef Celebrity”: el descargo de Claudia Fontán luego de mentirle al jurado y presentar comida que se había caído al piso

La participante se mostró arrepentida y admitió su error. Por otra parte, un rumor señala que está enfurecida con la producción del programa por cómo la expusieron en la edición.

«Me fui a la banquina», reconoció.

En la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), Claudia Fontán quedó expuesta por una actitud impensada: levantó el toffee que se le había caído al piso y luego la volcó en la preparación que le presentó al jurado. Lo más sorprendente es que la participante negó una y otra vez lo que había hecho. Ni siquiera dio el brazo a torcer cuando los jueces le rogaron que fuera sincera.

La situación fue muy extraña. En un programa en el que nada escapa de las cámaras, el comportamiento de La Gunda quedó en evidencia. Las redes sociales la criticaron duramente por mentir y cientos de usuarios pidieron que sea descalificada. En medio de esta polémica, ella rompió el silencio en diálogo con Intrusos (América). “Juro que no lo puedo creer. En mi cabeza sentí que no había hecho eso. Es la clara expresión de cómo juegan los nervios”, sostuvo.

Luego, agregó: “Ya no importa cómo hayan sido las cosas, lo vi y estaba con mi hija. No lo podía creer, me fui a la banquina”.

A diferencia de la postura negadora que adoptó en el certamen, reconoció su error: “Lo que tengan que decidir, yo respeto la consigna y el jurado, son las reglas del juego, y a veces por la presión hacés cosas que terminás diciendo ‘¿yo hice esto?’ No pude dormir anoche, estoy cansada”.

En ese sentido se refirió a las repercusiones que tuvo el hecho. “Mi hija se ríe con estas cosas. Vive otra realidad con las redes. Sé perfectamente que está todo grabado y que soy la que más se perjudica con todo esto. Si hubiese vivido así lo que pasó, no lo hubiese hecho. No lo puedo explicar”, apuntó.

Haciendo tardíamente el mea culpa que le exigieron Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, la actriz y conductora dijo que está arrepentida de lo que hizo. “Lo único que quiero es volver el tiempo atrás y que no hubiese pasado. Espero que en un tiempo me pueda reír”, puntualizó. Y completó: “Opté por callarme la boca porque no sabía bien lo que había pasado y cuando lo vi ayer no lo podía creer”.

Esta aclaración llega después de un rumor que comenzó a correr esta mañana. Según informaron en Intrusos, la concursante hizo una catarsis explosiva antes de comenzar su programa radial No está todo dicho (La 100) -el cual se emite después de un ciclo conducido por Santiago del Moro-. Allí, se mostró furiosa con la producción del reality por la forma en que editaron sus actos.

“Hubo gritos en los pasillos de la radio, puteando contra la producción de MasterChef, dicen que la editaron para cag…. Sus compañeros no podían creer que negara lo evidente”, aseguraron en el ciclo de América.

La Gunda adelantó que la emisión de esta noche mostrará su futuro en la competencia. ¿Será descalificada o tendrá una segunda oportunidad?