Massa y Bullrich los más aplaudidos en La Rural

Los precandidatos participaron de la jornada “Compromiso con una nueva Argentina” junto a Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei y Juan Schiaretti.

Sergio Massa y Patricia Bullrich.Foto NA: DAMIÁN DOPACIO

En la 135 edición de La Rural se llevó a cabo el foro “Compromiso con una nueva Argentina» donde los precandidatos a presidente de la Nación expusieron sus propuestas para el campo.

Durante la jornada participaron Patricia Bullrich, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei y Juan Schiaretti que tuvieron 15 minutos para dar a conocer sus futuras medidas y luego otros 10 para responder preguntas.

En este lineamiento, Bullrich y Massa fueron los políticos más aplaudidos al presentar las medidas más fuertes para el campo si son elegidos como presidentes.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio afirmó que si gana las elecciones eliminará «el cepo el primer día» de gobierno. Mientras que el postulante del oficialismo les habló a los referentes del campo y sostuvo que nunca tuvieron con él «un enfrentamiento dogmático o por prejuicio».

Larreta en el foro “Compromiso con una nueva Argentina». Foto NA: DAMIÁN DOPACIO

También se vivió un momento incómodo cuando el público le consultó a Larreta por qué se había unido a Martín Lousteau que votó en 2008 la Ley 125.

«Nosotros en Juntos por el Cambio tenemos un acuerdo global con cada partido y en cada distrito es el partido quién define a sus candidatos, no soy yo. Yo me remito a acordar con todos aquellos que cada partido define y no tiene nada que ver mi posición respecto del campo», respondió.

Javier Milei también fue uno de los precandidatos más escuchados del foro donde propuso eliminar el cepo y el Banco Central.

Milei en el foro “Compromiso con una nueva Argentina». Foto NA: DAMIÁN DOPACIO

A su vez fue el único de los políticos que recorrió el predio luego de su discurso junto a Victoria Villarruel, su compañera de fórmula por La Libertad Avanza.

En el auditorio central de La Rural hubo más de 400 personas que recorrían el predio al momento de la jornada. Entre ellos estudiantes del secundario de una escuela EFA (Escuela de Familia Agrícola).

Escrito por Micaela Cendra

