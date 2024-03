Massa volverá a aparecer en una cumbre con Kicillof y busca levantar el perfil de los dirigentes de su partido

El excandidato a presidente de Unión por la Patria volvió a mostrarse en público este sábado, en una cumbre de su espacio político. Tendrá un rol clave como articulador con los distintos sectores del peronismo.

Massa volvió al ruedo político y se reunirá con Kicillof en los próximos días.

Después de meses de silencio, el excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa reapareció el fin de semana en un encuentro partidario. Encabezó una cumbre del Frente Renovador en Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de la reunión fue poner blanco sobre negro sobre la situación actual de la economía y el país y asistieron todos los intendentes massistas (19), los siete legisladores nacionales, los once diputados y senadores bonaerenses y funcionarios del gobierno de PBA.

En lo que tiene que ver con lo partidario, fuentes cercanas a Massa confiaron que se definió la fecha del congreso nacional del Frente Renovador para el próximo 22 de marzo. La intención del exministro de Economía es fomentar nuevos liderazgos entre sus filas, para que crezca el partido. El FR ya tiene un buen número de jefes comunales y legisladores, pero la misión es potenciar al espacio.

Sergio Massa con el Frente Renovador .

“La idea de Sergio es correrse del medio y que esos nuevos liderazgos sean los que interactúen con Axel”, remarcó un dirigente renovador con peso en la Legislatura provincial. Sin embargo, correrse no significa alejarse del todo. De hecho, en los próximos días Massa va a reunirse con Kicillof. El vínculo entre ellos es bueno y durante la campaña se aceitó.

“Que impulse nuevos liderazgos no quiere decir que se corra de la escena. Está buscando potenciar gente de su equipo, pero Massa tiene el Estado en la cabeza. No hay otro que lo conozca como él. Cristina y él, Nadie más”, señalaron en las filas massistas a este medio. Y subrayaron: “Es el último candidato a presidente, si bien mantiene un perfil bajo, no necesita hablar para ser, al contrario”.

“Sergio Massa está dispuesto a dar las peleas que nuestro espacio le solicite y los compañeros y compañeras le pidan que esté”, dijo este lunes el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera. El exministro de Transporte de la nación es uno de los dirigentes más cercanos al líder del Frente Renovador.

“Es un gran conductor; es un animal de la política, ni en sus peores momentos bajó los brazos”, afirmó Guerrera. Y añadió: “Será uno de los grandes actores de este proceso de organización que nos estamos dando desde Unión por la Patria para hacer frente a un Gobierno que propone que el pueblo esté mucho peor”.

En cuanto a la reunión del sábado, se trabajó en un armado de agenda de trabajo interna del Frente Renovador. El objetivo central de esa organización es el impulso de nuevos liderazgos para mediano plazo. Massa sería la referencia que los respaldaría, pero busca que surjan otros dirigentes con peso propio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.

La cumbre renovadora tuvo un fuerte componente económico, donde Massa y sus referentes bonaerenses manifestaron mucha preocupación por la caída de ingreso y los despidos. Además, se trabajó en propuestas para defender a la clase media.