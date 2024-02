Massa reaparecerá en un encuentro del Frente Renovador y buscará enviar un mensaje a Unión por la Patria

El ex ministro de Economía encabezará una reunión en Roque Pérez junto a intendentes y legisladores del espacio.

El excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y ex ministro de Economía, Sergio Massa.

El excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa reaparecerá este sábado en un encuentro con 20 intendentes del Frente Renovador (FR) para evaluar el impacto del ajuste del Gobierno nacional en la clase media y enviar un mensaje de fortaleza al interior del espacio opositor.

Fuentes del FR aseguraron a Noticias Argentinas que la reunión tiene como objetivo realizar un «diagnóstico» general de la situación del país y evaluar el “impacto” en los sectores medios de las políticas que está aplicando el presidente de la Nación, Javier Milei

La actividad, que además contará con la presencia de legisladores nacionales y provinciales del espacio, tendrá lugar en la localidad bonaerense de Roque Pérez y se enfocará en temas vinculados a educación, economía y seguridad.

El encuentro comenzará al mediodía y se realizará a puertas cerradas. Más tarde, referentes del espacio serán los encargados de comunicar las conclusiones.

En tanto, otra de las cuestiones que formarán parte de la reunión será el conflicto que se dio este martes en la legislatura bonaerense, cuando, por diferencias entre el gobernador Axel Kicillof e intendentes vinculados al FR, los diputados provinciales que responden al tigrense no bajaron a sesionar.

“En diciembre, los 20 intendentes nuestros le habían pedido a Axel (Kicillof) una reunión para poder hablar algunos temas de gestión y él no los atendió. Entonces, consideraron que, hasta que no haya novedades para tratar estos temas con el gobernador, los legisladores no van a bajar”, aseguraron fuentes del massismo.

El entredicho entre los jefes comunales que responden a Massa y el gobernador bonaerense tuvo que ver con reclamos vinculados al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y temas de seguridad y educación.