Massa le respondió a Milei sobre los plazos fijos: “Por un voto más está timbeando el ahorro de la gente”

«El peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento», dijo el candidato de La Libertad Avanza.

El ministro de Economía, Sergio Massa.Captura de video

El ministro de Economía, Sergio Massa, le respondió al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre la no renovación de los plazos fijos que propuso el libertario. “Por un voto más está timbeando el ahorro de la gente”, dijo.

En medio de una jornada difícil por la increíble escalada del dólar blue que ahora cotiza a $945, Milei le recomendó a los ahorristas que no renueven los plazos fijos: «Jamás en pesos», dijo el economista en una entrevista radial.

“Es gravísimo porque por un voto más está timbeando el ahorro de la gente”, se quejó Massa en diálogo con Pedro Rosemblat en Gelatina. Sin embargo, aclaró que los depósitos están seguros.

A su vez, el ex intendente de Tigre remarcó: “No vale todo por un voto. Poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale, hay gente que le costó toda la vida. Poner en riesgo el sistema financiero… La Argentina ya vivió el 2001″. Además, dijo que las declaraciones de Milei no afectan al sistema porque «no le da la nafta».

Lo que dijo el libertario se suma a la que había planteado la semana pasada cuando consideró que el aumento del dólar favorecería el proceso de dolarización que propone para la Argentina.

Las declaraciones de Milei desataron la crítica de un sector que consideró que alientan una corrida bancaria y una desestabilización del sistema monetario.

Escrito por Ramiro González Britez

NA