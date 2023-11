Massa en General Paz Juniors: «Voy a ser el Presidente que abrace definitivamente a Córdoba»

El candidato de Unión por la Patria encabezó un multitudinario acto. Reivindicó la figura de José Manuel de la Sota y convocó a sumarse al gobernador electo Martín Llaryora.

Sergio Massa habló ante una multitud este lunes en General Paz Juniors-Córdoba

En la noche de este lunes, el candidato a Presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó un multitudinario acto en el estadio del club General Paz Juniors.

En un recinto colmado, con cientos de personas en los alrededores del estadio que pugnaban por ingresar, los distintos espacios que en Córdoba adhieren a Unión por la Patria, se hicieron presente con sus banderas, enseñas y cánticos en apoyo al ministro de Economía, para el crucial comicio de segunda vuelta que se celebrará el próximo 19 de noviembre, y que lo enfrentará con el otro postulante, Javier Milei, del espacio de ultraderecha La Libertad Avanza.

En un clima de desbordante entusiasmo aportado por los miles de militantes y adherentes a su candidatura, Sergio Massa inició su discurso con una fuerte reivindicación del ex gobernador José Manuel de la Sota.

«Sé que estoy en un lugar que es símbolo de la historia de un gran amigo nuestro, de un gran trabajador de la unidad nacional, de la reconstrucción, del abrazo definitivo de todos los argentinos. Quiero en este primer saludo dejar un recuerdo en la memoria de ese maravilloso dirigente cordobés que tanto me enseñó a amar a Córdoba, el querido José Manuel de la Sota», comenzó el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria.

Con el hilo que condujo todo su discurso, el llamado a la «unidad nacional», Massa señaló que «tenemos por delante una enorme tarea, que la pelea, la división y el enfrentamiento, a la Argentina la han puesto en un lugar de retraso, que tenemos la enorme responsabilidad el 10 de diciembre de dar vuelta a la página, llamar a la unidad nacional».

El agro, la industria y los derechos laborales

No dejó pasar en esta provincia otrora pionera de la industrialización, su defensa a la kindustria nacional. «Frente a aquellos que hoy vienen a plantear la apertura indiscriminada de la economía, defender la industria nacional es defender el trabajo cordobés, es defender el trabajo argentino».

Y en esa convocatoria a la «unidad», teniendo en cuenta la difícil relación que el Gobierno nacionmal tuvo con el sector agropecuario, Massa llamó a «construir ese abrazo virtuoso que los argentinos nos debemos, entendiendo que uno de los grandes motores de la economía argentina está en nuestros productores agropecuarios, que sientan que vamos al abrazo de ellos, que queremos arraigo, queremos desarrollo rural».

El candidato de Uxp se refirió a las nuevas tecnologías y siu incidencia en la economía y el trabajo. «Estamos frente a un nuevo tiempo, y la revolución de la tecnología nos obliga a pensar el nuevo mundo del trabajo: nos obliga a modernizarnos, a mirar cómo impacta la inteligencia artificial, la robótica en los procesos productivos, pero también a defender el trabajo con derecho a la indemnización, con derecho a las vacaciones pagas, frente a aquellos que creen que esta revolución les da la oportunidad de transformar a nuestros trabajadores en esclavos o ciudadanos de segunda», enfatizó.

Defensa de la educación pública

En tren de confrontar propuestas con su rival en el balotaje, que sostiene un sistema educativo restrictivo, con preponderacia del sector privado y el riesgo de profundizar la exclusión, Massa dijo en Córdoba que «viene el tiempo de consolidar la unión nacional para defender el valor más importante que ha tenido la Argentina y mucho más que ha tenido esta provincia de Córdoba; creemos en la educación pública, gratuita, de calidad, e inclusiva».

Y agregó: «No debe preocuparse un productor agropecuario, o un comerciante cordobés porque tenga que pagar la universidad. Igualdad de oportunidades es universidades públicas, gratuitas y de calidad».

Soberanía territorial y derechos humanos

«Tenemos la responsabilidad de defender la integridad de nuestro territorio, nuestro proyecto como nación. Ahí andan los que dicen que las Malvinas son de los Kelpers, porque tienen su derecho. Ayer, hoy y siempre, Malvinas Argentinas, porque la sangre de nuestros soldados, no se negocia», continuó el tigrense.

Y no dejó pasar su rechazo a las posturas «negacionistas» de La Libertad Avanza. «Vamos a consolidar nuestra unidad nacional atrás de una de las banderas que más prestigio le ha dado a la Argentina. Y es que aparecieron corrientes negacionistas, y nosotros les respondemos con memoria, verdad y justicia. Nunca más páginas negras en nuestra historia».

Defendiendo una sociedad equitativa, se refirió a las desigualdades que aúm padecen las mujeres: «La unidad nacional también se da sobre la base de la protección de nuestras mujeres, para que tengan la misma remuneración por la misma tarea.Tenemos que construir un Estado que brinde a todos y todas la oportunidad de dejar a nuestros hijos educándose mientras trabajamos. Por eso, la tarea de cuidado, los centros de desarrollo infantil, las unidades de desarrollo infantil, 723 en todo el país, en todo el territorio».

Al abordar la cuestión de la «seguridad», Sergio Massa sostuvo que es responsabilidad indelegable del Estado, «cada familia tiene el derecho de cada familia a disfrutar del espacio público, a andar por la calle sin miedo, voy a ser un Presidente que además de generar trabajo, se ocupe personalmente de la lucha contra la inseguridad. Para que el miedo sea de los chorros, no de los laburantes, amplió. E insistió con su postura frente a quienes propugnan la libre portación de armas, «porque están los que quieren mandar a nuestros hijos al colegio con un revólver en la mochila y estamos aquellos que queremos que tengan su computadora en la mochila, el docente adentro del aula y que puedan aprender», abundó.

Convocatoria a Martín Llaryora

«Como me inculcara José Manuel (De la Sota), voy a ser el presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro. Quiero decirle a cada cordobés y a cada cordobesa, que sepan que si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a juntar a mi gabinete, voy a llamar al gobernador Martín Llaryora, que es el que eligieron los cordobeses, le voy a decir, gobernador, armemos la agenda, Córdoba es el corazón de la Argentina, tenemos 4 años de trabajo juntos.

Subió al empresario Juan Blangino

Sergio Massa quiso homenajear al empresario emprendedor cordobés. Y eligió al reconocido fabricante de mosaicos, que conformó tras muchos años de trabajo, la mayor empresa en el rubro del país.

«Voy a pedir que me acompañe al querido Juan Blangino, porque representa el interior productivo, la Córdoba exportadora, a los cordobeses que generan trabajo. Y más: Juan representa las personas con discapacidad que siguen peleando, que no se quiebran. Quería en Juan, en su historia que arrancó de artesano, que hoy exporta a más de 60 países, que genera trabajo para gran parte del interior productivo. Le hice una promesa: le prometí que íbamos a tomar un mate junto después del 10 de diciembre en la Casa Rosada. Les pido a todos y cada uno de ustedes, por la memoria de José Manuel de la Sota, por el sueño de cada militante argentino, por los que creen en la Argentina inclusora y no de la exclusión, por los que creen en el proyecto de empresarios nacionales, quedan 10 días, barrio por barrio, casa por casa, pueblo por pueblo, muestren que el corazón de Córdoba es la Unión Nacional», concluyó el candidato de Unión por Córdoba ante la multitud que lo vitoreaba en el estadio General Paz Juniors que este lunes lució repleto para darle su apoyo.