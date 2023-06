Masiva marcha en Resistencia por la desaparición de Cecilia

La madre de la joven, Gloria Romero, aseguró que no quiere «venganza», pero pidió «borrar a la gente que hizo esto».

Marcha en Resistencia

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida en Chaco, advirtió hoy que «no quiere venganza», porque “el ojo por ojo deja ciego al mundo» durante una masiva movilización para pedir justicia convocada en el centro de Resistencia.

«No soy una persona vengativa. Yo quiero justicia, no venganza. El ojo por ojo deja ciego al mundo. No quiero que nadie me use para su campaña», expresó Romero ante las cientos de personas que la acompañaron en la plaza 25 de Mayo, en la capital chaqueña.

Sin embargo, consideró que hay que «borrar a la gente que le hizo esto» a su hija.

«Así como borraron a mi hija como si fuera un insecto y su vida no valiera nada, yo quiero que borremos el nombre de esta gente de Resistencia», expresó Romero, ante una muchedumbre que incluyó a familiares de víctimas de otros hechos violentos.

Además, la mujer pidió realizar manifestaciones «sin cortes de calle» y «en forma pacífica».

«Hay que mantener esta plaza limpia, porque la limpieza trae el turismo y el turismo trae dinero para nuestra gente», expresó.

Tras el discurso, se produjo una suelta de globos y comenzó una marcha por los alrededores de la plaza en las que podía verse mujeres que protestaban por la desaparición de Cecilia y el posible femicidio.

«No estamos todas, falta Cecilia», rezaba uno de los innumerables carteles que se llevaban las manifestantes.

En las últimas horas, Gendarmería Nacional comenzó a custodiar tres viviendas pertenecientes a la familia de Strzyzowski, luego que sus integrantes recibieran amenazas.

“Me siento un poco más tranquila, como verán mi cara cambió porque me pusieron un móvil en la puerta de mi casa y hacía días que no dormía, porque con mi hija estábamos alerta”, expresó la mujer al respecto. Por la desaparición de Cecilia, se encuentra detenido su esposo, César Sena, y los padres del mismo, el dirigente piquetero Emereciano Sena y Marcela Acuña.

Escrito por Adrián Rodríguez

NA