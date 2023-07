Más de 500 participantes en el encuentro Cumelén de Pichi Huinca

Una gran concurrencia tuvo el encuentro Cumelén desarrollado en la localidad de Pichi Huinca donde asistieron más de 500 personas de distintos puntos del norte y el oeste de la provincia de La Pampa.

Asistió en representación del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa, la directora de Personas Mayores, María Silvia González quien fue recibida por autoridades y responsables del Cumelén local.

Estos encuentros congregan a las personas mayores que pasan una jornada excelente divirtiéndose a puro baile y disfrutando de los servicios de la cantinas locales.

María Silvia González, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias afirmó que fue “una noche maravillosa” y agregó que “habíamos quedado con el compromiso de venir a acompañar al intendente Carlos Ferrero, a Olga la coordinadora del Cumelén, a la trabajadora social que se incorporó y a todo el equipo que trabaja durante todo el año”.

Aseguró que “son encuentros muy divertidos que se realizan en toda la Provincia, al mediodía estuvimos en Miguel Riglos y hoy de este lado de La Pampa acompañando a la comunidad de Pichi Huinca”.

La funcionaria explicó que “son momentos que se generan para que las personas mayores la pasen bien a pesar de los días o las noches de frío ellas y ellos dicen presente siempre. Son encuentros temáticos, en este caso de anteojos y collares, les gusta desfilar mostrarse, ser parte de esa deconstrucción que tienen las personas mayores con respecto a divertirse de la forma más sana y la felicidad más pura que es el disfrutar el día a día”.

Apuntó que “siempre entre grupos de pares es mejor, son grupos que ya se conocen muy bien, se respetan muchísimo, se encuentran, charlan, se ponen al día, se sacan fotos por eso es tan gustoso venir a localidades como esta y teníamos el compromiso con el presidente de la Comisión de Fomento, Carlos Ferrero de encontrarnos. Él no pudo estar presente pero acá estoy, divirtiéndome porque me encanta bailar con ellos”.

Consideró que “es una de las temáticas más lindas de la Dirección de Personas Mayores que tiene diversas, venir acá y ver esta forma tan linda de envejecer es un placer, te cambia un poco la cabeza y como siempre digo, las personas no van a ir a los escritorios, somos nosotros quienes tenemos que salir de esos escritorios, ir a donde están las personas desde donde surgen charlas, cosas para hacer y es como decimos siempre, no hay estaciones porque hay muchos Cumelén, porque el plan Pro Vida ha crecido muchísimo y cada uno de ellos va teniendo su impronta, se va jerarquizando con los profesionales que tienen y arman no solo estas fiestas sino actividades muy interesantes donde tienen más participación en los juegos culturales y deportivos y eso da cuenta de que somos una Provincia que tiene muchas personas longevas en muy buen estado de salud y con muchas ganas de divertirse”.

Destacó que “ellos y ellas usan las herramientas tecnológicas para estar cerca y comunicados, el Facebook o las distintas redes sociales, te preguntan dónde van a salir las fotos para verse, te saludan, te envían mensajes y eso es rico, todos nos vamos acomodando y acoplando a las nuevas situaciones y a las nuevas tecnologías. A nuestra edad no nos es tan fácil manejar la tecnología como nuestros hijos pero tienen sus tiempos y las aprovechan muy bien”.

La directora de Personas Mayores remarcó que “la participación por ejemplo en los Juegos Evita, la trayectoria vital y lo biográfico hace que se presenten de otra manera en un escenario, sin el pudor o la vergüenza que pueden tener las personas más jóvenes. Ellos tienen otra experiencia otra forma de demostrar lo que saben, les gusta, se preparan para eso y junto con Adriana Maggio pensábamos que siempre se presentan con el objetivo de participar, de sentirse bien y de seguir aprendiendo. En esa participación aprendemos a estar con otros mostrar lo nuestro y ver lo que hacen los demás”.

Reiteró que “siempre me reciben muy bien, con mucho amor y calidez, te pasan factura cuando tardas un tiempo en volver a visitarlos. El grupo de personas mayores es muy lindo para trabajar porque empatizo y compatibilizo muchísimo debido a que yo me crié con mis abuelas y me hace sentir muy bien pudiendo acompañar, saber que es de la vida del otro y de la otra, tener una escucha activa y es parte de ser funcionario, debemos ejercitarlo no solo como personas sino también todos los que estamos en la función pública, por eso nos abrazamos tanto nos sacamos fotos y nos contamos nuestras vidas y nuestras cosas cotidianas”.

Manifestó que “la provincia de La Pampa tiene una diversidad tan maravillosa, cada Cumelén con su particularidad y somos la única provincia que tiene centros de día Cumelén, no hay en otras provincias una estructura como esta que se profundizó con la descentralización, que se mejora en cada municipio con la impronta que le pone cada uno de ellos.

El Gobierno provincial sigue insistiendo en el desarrollo territorial y eso hace que se fomente esto independientemente de los otros espacios que puedan existir como los centros de jubilados y los clubes que también son importantísimos. Las políticas públicas se van mejorando permanentemente y vamos viendo la manera de acompañar y es por eso que estamos acá”, finalizó.