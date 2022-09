Más de 100 vehículos en el Encuentro Nacional de Autos en Metileo

Organizado por Unidos por El Falcon filial La Pampa, con el apoyo de la Municipalidad de Metileo, más de 100 vehículos fueron parte de la exposición, con participación de diversos puntos del país. Asimismo, la acción solidaria estuvo presente de la mano de Los Materos, que recaudaron fondos para el Centro de Jubilados local e instituciones piquenses.

Acompañando la jornada, el intendente Juan Carlos Pavoni, felicitó a los organizadores y manifestó la alegría de que hayan elegido Metileo para llevar adelante el evento: “hemos tratado de brindar todo el apoyo en este encuentro, que es nacional, que convoca gente de todas las provincias. Esto le sirve a nuestro pueblo, mueve mucho y la idea es brindarle a nuestros habitantes la posibilidad de disfrutar de estas alternativas” señaló a la Agencia Provincial de Noticias.

Asimismo, celebró la posibilidad de utilizar el salón del Polideportivo y la presencia de Los Materos, en una acción solidaria, “que genera un movimiento muy importante y una actividad que es disfrutada por la gente. Siempre pensando en trabajar y que el pueblo tenga algo más”.

Por su parte, Santiago Sailer, referente de Unidos por El Falcon filial La Pampa, expresó su satisfacción por la gran cantidad de autos y agradeció el enorme apoyo municipal que, a pesar de la lluvia del domingo, abrió las puertas del Polideportivo para continuar con la muestra y las diversas actividades planteadas, “la cena del sábado salió muy linda, con gente de todas las provincias, nos expresaron su agradecimiento y lo pasamos muy bien. Hay gente de Tucumán, de San Juan, San Luis, Corrientes, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, de todos lados, el sábado nos reunimos en el Polideportivo, charlando entre amigos que hacía tiempo no nos veíamos, compartimos un asado al mediodía, una hermosa cena, con música y siempre disfrutando de estas bellezas (de autos) que, no he escuchado de un evento con presencia de un auto de la 300 libre, que hoy está en el Polideportivo, “La Araña”.

“La verdad que Juan (Pavoni) nos abrió las puertas, tuvo predisposición y cuando hablamos luego del segundo evento contamos de este encuentro nacional y siempre estuvo a disposición para todo”, concluyó.Los Materos

Sergio Stark, presidente del Grupo Materos de General Pico contó que la acción esta vez está apuntada a recaudar fondos para el Centro de Jubilados de Metileo y algunos merenderos e instituciones de General Pico, agradeciendo a los organizadores por la posibilidad.