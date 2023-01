Más de 10 mil personas en la Fiesta de La Barda en La Adela

Durante la noche del sábado pasado se realizó el acto protocolar de la Fiesta Provincial de la Barda, que año a año se supera en convocatoria y posiciona a La Adela como referente de toda la región.

Con más de 10.000 personas y un predio muy bien preparado para recibir a las y los visitantes, la gente vibró con cada espectáculo, y un cierre a todo ritmo a cargo de La Konga.Participaron de la jornada los ministros Pablo Maccione, de Educación, Horacio di Nápoli, de Seguridad, Ariel Rauschenberger, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, la diputada provincial, Silvina Larreta, el presidente de Empatel, Andrés Zulueta, intendentes de localidades vecinas, concejales, demás funcionarios provinciales y municipales, quienes fueron recibidos por el intendente, Juan Barrionuevo.

Palabras del intendente

El único orador de la noche fue el jefe comunal, quien agradeció la presencia y se emocionó al ver cómo año a año se suma más gente, “gracias por estar acompañándonos, gracias por elegirnos, gracias por brindarle calor a estos artistas que pasan por el escenario, gente de mucha trayectoria y de masiva convocatoria que hoy podemos disfrutar en La Adela”.

Repasando la ardua labor para llegar a estas tres noches de festividad, Juan Barrionuevo hizo extensivo el agradecimiento al Gobierno provincial, ya que a partir de un trabajo conjunto: “Preparamos la localidad para recibirlos, en los últimos años hemos crecido muchísimo en infraestructura, en capacidad hotelera y gastronómica, en prestadores turísticos, porque nuestra Comarca invita a ser conocida, porque creemos y apostamos al sector privado y al Turismo como generador de empleo”.

“Estamos aquí, entre el río y la barda, en este lugar que tanto amamos, para nosotros es un orgullo mostrar lo linda que está la localidad; nos esforzamos muchísimo para brindar oportunidades, para generar actividades turísticas, recreativas, deportivas; para generar más y mejores servicios; para acompañar a quienes deciden invertir en La Adela para desarrollar su actividad o proyecto”, prosiguió el intendente.

En ese marco pidió tres grandes aplausos a modo de reconocimiento “el primero es para todos los y las artistas que pasan por el escenario, el segundo es para todo el equipo de trabajo que deja todo para que el público disfrute, a los trabajadores y trabajadoras municipales, a la gente de sonido, iluminación, a los técnicos, a la gente de la cantina, a los puestos de venta, a todos y cada uno de los que formamos parte de la Fiesta y en tercer lugar un fuerte aplauso para todos ustedes porque nada de esto sería posible sin su acompañamiento”.

Con enorme emoción Barrionuevo contó a los presentes: “Algunos lo saben, otros no, pero llevo 15 años como intendente de mi querida localidad, es mucho tiempo, aún nos queda un año al frente del Municipio en el que trabajaremos cada día, como siempre, cerca de nuestra gente. Este será mi último año como intendente ya que mi carrera política continuará en otro lugar, pero quiero que sepan que Juan Barrionuevo no deja La Adela, que redoblaré el esfuerzo para trabajar por cada pampeano y pampeana pero que cada uno de mis vecinos y vecinas van a contar conmigo siempre. No tengo dudas que el equipo de trabajo continuará con un tipo de gestión al que estamos acostumbrados, que es brindar calidad de vida, estar cerca de la gente, generar oportunidades, acompañar a quien más lo necesita, esa es nuestra forma de trabajar y confío plenamente este proyecto”.

A modo de cierre dijo a sus vecinos de La Adela y La Comarca, y también a las y los visitantes que llegaron desde distintas localidades del país, “esta imagen que tengo desde aquí les aseguro que va a quedar guardada en mi memoria y en mi corazón por siempre, trabajamos muchísimo para esto que hoy disfrutamos, para desarrollar cada proyecto pensado y soñado. Es un logro y una tranquilidad contarles que lo que prometimos allá por 2007 lo hemos cumplido, porque el valor de la palabra para nosotros es fundamental. Gracias a todos y a todas y a disfrutar de esta Fiesta Provincial de La Barda”.