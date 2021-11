Martín Tetaz: «Este 14 de noviembre es una elección centralmente nacional y La Pampa es clave»

El economista y periodista se sumó este lunes a la campaña de Juntos por el Cambio en La Pampa. Entre otros temas, defendió los créditos UVA y dio su opinión sobre la inflación.

Martín Tetaz, de origen radical, se sumó a la lista que encabeza María Eugenia Vidal de Juntos por el Cambio en Capital Federal.

Durante la rueda de prensa que encabezó este lunes en la capital pampeana, juntos a los candidatos locales para las próximas elecciones legislativas, defendió la crítica situación de los créditos UVA, la existencia de las PASO y dio su opinión sobre el largo proceso inflacionario en el país.

Tetaz sostuvo que los beneficiarios hipotecarios UVA no se vieron afectados por la combinación de factores de esa línea crediticia sino por la «caída del salario real». Justificó que hoy, en cualquier banco, la tasa para adquirir una vivienda es mucho más alta que la de cualquier crédito de esa cuestionada operatoria financiera.

Luego, al referirse a la situación política nacional, dijo: «somos un espacio que está creciendo a diferencia de 2015», indicó. Y mencionó todos los sectores que se sumaron a Juntos por el Cambio. Hasta referenció la existencia de «un radicalismo más fuerte que en otros años».

«Nosotros a las PASO le sacamos mucho el jugo… porque es la mejor manera de crecer. Nosotros disfrutamos de las PASO», insistió.

Además, destacó que «en esta ocasión, por primera vez en la historia política argentina, un partido llega con media docena de candidatos presidenciables fuertes. Nunca hubo candidatos tan competitivos, ni tan fuertes», aseveró.

A la hora de hablar de la inflación, Tetaz pidió: «hay que ponerle fin a la emisión monetaria».

«Una cosa positiva de la pandemia es que aprendimos a hacer política pública mirando la evidencia científica… los estudios decían que había que testear, que había que mantener distancia social, y vacunar. El mundo aprendió cómo se controla la pandemia, y con la inflación pasa lo mismo. El mundo no tiene más inflación, ¿qué milagro operó en todos los países para que no tengan más inflación? No hay debate ideológico en el mundo sobre la inflación, lo único que hacen es que no cambian el Banco Central», sostuvo.

Y puso como ejemplo lo que ocurre en Perú. «Ganó un candidato de extrema izquierda, pero no tocó el Banco Central, no lo toca porque funciona y no hay inflación».

Tetaz reflotó su proyecto de reformar la carta orgánica del Banco Central. «Saquémosle al presidente el control del Banco Central, hay que lograr la independencia del Banco Central», propuso.

«Hay que disciplinar al presidente para que gaste menos… la única manera de terminar con la inflación crónica es basta de emitir», insistió.

«Yo tengo la esperanza de que esta reforma sea también acompañada por el oficialismo, incluso estoy dispuesto a resignar años y que esto empiece a regir en 2023», dijo sobre su iniciativa.

«Creo que es un buen momento para conseguir consensos, sin importar quién tenga la mayoría. Hay que construir un consenso más allá de una mayoría eventual que tengamos en el congreso», subrayó el periodista y economista.

Sobre el final de la rueda de prensa, Kroneberger fue consultado sobre las próximas elecciones legislativas y una eventual pelea voto a voto con el oficialismo.

«Nosotros lo que vemos cuando visitamos los pueblos, los barrios, la gente es que no ha cambiado nada. Si alguien me explica qué cambió en este tiempo puedo llegar a encontrar un argumento. El Gobierno Nacional cambió cuatro o cinco caras, pero son caras que conocemos todos. No hay un plan de gobierno sustentable, lo único que hay es el plan platita (sic)… veremos hasta dónde puede influir esa situación», respondió el postulante a senador de Juntos por el Cambio.

Antes, Tetaz había aportado lo suyo: “la de este 14 de noviembre es una elección centralmente nacional y La Pampa es clave. Si repetimos el resultado, vamos a llegar con mayoría en ambas cámaras… es muy importante si queremos cambiar el rumbo del país”, dijo.