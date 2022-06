Maria Luz Alonso: «Lo que para quienes remarcan precios es un chiste para las argentinas y argentinos es un sufrimiento»

Así sostuvo la secretaria Administrativa del Senado de la Nación, Luchy Alonso durante su visita a Metileo donde fue recibida por el Intendente Juan Carlos Pavoni.

Del encuentro participó, además, el intendente de Telén, Saúl Echeveste, quien acompaña permanentemente a la funcionaria nacional durante la recorrida.

“Nos debíamos la visita, nos conocemos hace muchos años con Juan y veníamos con este tema de encontrarnos pendiente, queremos ver cómo desarrollamos en este tiempo que nos queda las necesidades que tiene Metileo, es un compañero con una preocupación y ocupación muy profunda por su pueblo; tenemos iniciativas que podemos llegar a gestionar desde Nación, me las ha transmitido, las veníamos charlando y me llevo todos los informes porque me parece que lo que tenemos que hacer los que tenemos oportunidades de tener contactos a nivel nacional, así como también los funcionarios provinciales, es acortar las distancias, estar cerca de los pueblos, de los intendentes e intendentas de nuestros lugares porque en definitiva lo que hacemos es estar cerca de cada pampeano y pampeana”, comentó María Luz Alonso.

La secretaria Administrativa del Senado de la Nación destacó el enorme potencial de crecimiento que tiene Metileo a partir de las múltiples obras y proyectos que tiene pensado el intendente Juan Carlos Pavoni, “eso requiere de un montón de infraestructura, de acompañamiento y acá estamos para brindarle todo el apoyo (a Pavoni), más allá de considerarlo un gran compañero y amigo que le ha dado y da mucho al Peronismo en la provincia de La Pampa”.

Haciendo hincapié en el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio, explicó que dentro del Partido Justicialista se ha construido producto de un pensamiento por el bien común, “pensamos siempre en la gente, ponemos por delante la justicia social, hemos construido más allá de los vínculos políticos, vínculos humanos. Somos trabajadores 24 x 24, revisaba la última vez que nos habíamos cruzado mensajes con Juan y fue el domingo a las 9 y media de la noche, eso me parece que es lo importante, que estemos todos en sintonía y focalizados en trabajar en un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de la gente, que no la ha pasado bien, tuvimos una crisis económica, sumado a la pandemia, está intentando salir adelante y para que eso ocurra más rápido necesita de un Estado presente”.