María Eugenia Vidal respaldó a Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio

La decisión de Vidal llegó en uno de los momentos más álgidos de la interna de Juntos por el Cambio de cara a las PASO del próximo 13 de agosto.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal respaldó finalmente este miércoles públicamente la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y oficializó que votará por él al afirmar que “es lo mejor para la Argentina”, lo que mereció la respuesta del jefe de Gobierno porteño, quien se comprometió a «honrar los votos» que reciba en las próximas elecciones.

“Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio depende de nosotros”, indicó Vidal en un largo posteo por la red social Twitter.

“Al igual que muchos argentinos -continúa- nunca creí que tengamos que elegir entre la firmeza o el diálogo, entre el respeto o la defensa de las convicciones, entre el orden o los consensos. Argentina necesita de todo eso. Y quien sea elegido para liderarla deberá tener la capacidad, el equipo y la experiencia para decidir qué priorizar en cada desafío”.

“Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio”, anunció la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Sobre Rodríguez Larreta, Vidal indicó: “Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años; siempre”.

Y agregó: “La Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos”.

“Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”, concluyó Vidal.

Minutos después, Rodríguez Larreta respondió por Twitter: «Voy a honrar tu voto y el de cada argentino que me dé su confianza para sacar nuestro país adelante. Me hace muy feliz contar con vos y quiero compartir con todos por qué».

«Nos une una amistad de casi la mitad de nuestras vidas, son 27 años de acompañarnos espalda con espalda en cada desafío y en cada alegría. Pero no es solo el tiempo, es haber reconocido en el otro la misma convicción de saber que la Argentina sí puede cambiar y que tenemos que darlo todo, en equipo, para que eso suceda», agregó Larreta.

«Nos preparamos toda la vida para este momento, tenemos la experiencia, los equipos, el empuje y la convicción de que el cambio es posible. Y hoy me pone muy contento saber que lo vamos a hacer juntos», concluyó el precandidato presidencial de JxC.

Según se informó desde el equipo de campaña del PRO, está previsto que Rodríguez Larreta y Vidal confluyan hoy en la provincia de Santa Cruz para respaldar al candidato a la gobernación local.