María Eugenia Vidal habló de la alianza con entre el PRO y el Gobierno

La Diputada nacional del PRO desmintió que la administración de Javier Milei le haya ofrecido un cargo. Sin embargo sostuvo que ella votó «muy cómoda la Ley Ómnibus» y que «lamenta que no haya salido».

La diputada María Eugenia Vidal se refirió a la posibilidad de que el PRO integre en gobierno de Javier Milei en medio de la crisis institucional y económica, tras la caída de la Ley Ómnibus.

Al ser consultada sobre las versiones que indicaban que le habían ofrecido el Anses, luego de que el Presidente decidiera echar a Osvaldo Eugenio Giordano, la legisladora manifestó: “Nadie me ofreció ningún cargo, ni desde el PRO ni desde el Gobierno me hicieron ofertas para ir a algún lugar del Ejecutivo”.

“La Libertad Avanza y el PRO tienen que ir hacia un lugar común. Más que una discusión de cargo, tiene que haber una discusión de rumbo. Yo fui parte de una coalición que fue Juntos por el Cambio, durante 8 años. Esa coalición demostró que no alcanza con unirse, sino que hay que tener una idea en común», comentó en diálogo.

En este sentido, María Eugenia Vidal indicó: «Las personas del PRO que están en el Gobierno están a título personal. Un cogobierno sería otra instancia».

“Si el PRO como partido envía personas al Ejecutivo y eso tiene un reflejo parlamentario pasaríamos de ser una oposición constructiva a ser parte del Gobierno”, remarcó.

En cuanto a la Ley Ómnibus, expresó: “Trabajé mucho, la voté muy convencida, por eso la defendí como lo hice y lamento que no haya salido. El Gobierno creyó genuinamente que la ley iba a salir. Tal vez se confió demasiado”