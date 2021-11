María Eugenia Vidal cerró su campaña en Recoleta junto a Rodríguez Larreta y Macri

La ex gobernadora bonaerense convocó a sus seguidores a decir «basta de mentira e improvisación».

De cara a las elecciones legislativas del domingo, la primera candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cerró este miércoles su campaña en un acto que compartió con Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri en el barrio de Recoleta.

También estuvieron la ex ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, y el senador Martín Lousteau, entre otros. Y participaron como oradores los candidatos Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, Paula Oliveto y el socialista Roy Cortina, entre otros asistentes.

En su mensaje, la postulante convocó a la sociedad a decir «basta de relato y de cinismo, de sometimiento y de abuso», y reiteró: «Basta de mentira e improvisación».

«Somos una fuerza poderosa que no se resigna a esto, a seguir así, y que el domingo se va a convertir en millones de votos en las urnas», expresó la ex gobernadora bonaerense candidata en la ciudad de Buenos Aires. Y en esa línea, alentó: «Este 14 de noviembre tenemos que gritar más fuerte, tienen que saber que podemos y tienen que ser un ‘basta’ más atronador».

Para Vidal, «ir a votar este domingo es limitar el daño, es poner un freno.. Y, sobre todo, es gritar que no pudieron con nosotros, que no nos rendimos, que sabemos que podemos tener un futuro distinto». «Por eso, gritemos ‘basta’ este domingo. Gritémoslo bien fuerte para que nos escuchen. Y si no nos escuchan, al menos vamos a tener nuestro lugar seguro desde el que pelear por esa Argentina que queremos», exclamó.

El acto se llevó a cabo en la plaza Naciones Unidas, ubicada junto a la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), alrededor del monumento Floralis Genérica. Y repitió la modalidad «360» usada en otras convocatorias de Juntos por el Cambio, con los candidatos en el centro de un escenario circular.