Marcha del Orgullo 2022: una multitud se concentró en Plaza de Mayo

La Marcha del Orgullo 2022 se realizó este sábado desde Plaza de Mayo hasta el Congreso.

Miles de personas cubrieron la Plaza de Mayo con los colores del arcoíris para celebrar la 31 Marcha del Orgullo, que con música, cotillón y alegría celebró la diversidad y reclamó por la sanción de leyes que garanticen los derechos de las personas trans.

Cómo fue la Marcha del Orgullo 2022

Desde el mediodía, una feria popular ocupó los laterales de la Plaza de Mayo, ofreciendo indumentaria, accesorios, maquillajes, alimentos y otras producciones de artesanos y cooperativas, mientras que delante de la Pirámide de Mayo se montó un escenario en el que artistas animaron la jornada con música y bailes.

Distintas organizaciones sociales y políticas prepararon para esta jornada los ya tradicionales camiones que fueron adornados como carrozas para el desfile y desde los que alentaban a la multitud a bailar con distintos ritmos musicales.

El clima festivo era compartido por los miles de personas que se concentraron en la Plaza de Mayo para marchar hacia el Congreso, en una jornada compartida también por una diversidad de expresiones partidarias e ideológicas, y una diversidad etaria que alcanzaba desde parejas de adultos mayores hasta grupos de adolescentes pasando por distintas conformaciones familiares todas bajo la bandera del arcoíris.

En la fila de uno de los puestos de choripanes, una Marilyn Monroe de tupida barba pelirroja le dijo a Télam: «con mi esposo en general no nos travestimos, pero entendemos que esta marcha es un espacio de reivindicación y elegimos hacerlo desde la alegría; tenemos la suerte de tener un buen trabajo los dos y haber viajado a otros países y darnos cuenta que lo que en Argentina conquistamos no es común y por eso elegimos participar mostrando que podemos celebrar sin que nadie nos persiga».

«No nos vinimos así desde casa, vinimos en shorts y remera y nos cambiamos cuando dejamos el auto en San Telmo, con este calor estar en un vestido así de estrecho es bastante incómodo», agregó mientras su pareja le alcanzaba una cerveza.

La bandera arcoíris se multiplicaba por toda la Plaza de Mayo en diversos formatos, sobre el escenario principal, en el arco inflable junto al Cabildo, en globos, en remeras, en el maquillaje de muchos, e incluso hasta en tatuajes.

Gloria, una travesti de 62 años que llegó desde Morón con medias de red y boa de plumas multicolor, dijo a Télam «yo soy de las que todavía nos acordamos lo que se siente terminar todas las noches en un calabozo; la mayoría de nosotras terminaba en la prostitución y morían jóvenes, y las que no, teníamos que encontrar una changa que pudiésemos hacer con gente que no fuese prejuiciosa».

«Cuando yo tenía la edad de todos estos chicos y chicas que hoy están bailando en esta plaza mi ilusión más grande era llegar a vieja y no muy achacada, ni se me ocurría pensar en poder casarme o tener un documento; yo reconozco que incluso al principio me costaba sumarme a estas cosas en parte por miedo a terminar presa y en parte porque creía que no íbamos a conseguir nada, cuando ví que la cosa iba en serio me empecé a animar y hoy me llena de alegría pensar que todos estos pibes y pibas se vuelven a sus casas en el tren o en el colectivo sin que se les cruce por la cabeza que alguien los puede llevar a la comisaría», añadió.

Los vendedores de choripanes y hamburguesas decoraron sus parrillas con banderines multicolores, mientras que eran varios los vendedores de cerveza que ofrecían latas heladas cantando «Cerveza, Cerveza, Cerveza o Ser Besado».

Natalia, que con un grupo de amigas con distintas camisetas de fútbol llego desde Avellaneda, dijo a Télam «hoy elegimos venir como equipo, somos un grupo de chicas que nos conocimos jugando al fútbol juntas todos los jueves a la tarde, y como en todo equipo hay diversidad, algunas de las chicas son lesbianas y otras no, pero vinimos todas juntas porque la diversidad también es esto».

«Vinimos a bancar, porque todavía hay derechos que faltan, sobre todo para las personas trans, pero también vinimos a divertirnos porque esta es una celebración maravillosa y ya hace tres o cuatro años que venimos también a pasarla bien; creo que todos deberíamos venir a estas marchas», completó.

Con la consigna «Orgullo es dignidad, amor y lucha» el Frente Orgullo y Lucha, integrado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y 100% Diversidad y Derechos, entre otras organizaciones se concentró en Diagonal Norte y Florida.

Bajo los mensajes «contra los discursos de odio y las violencias» y «defendamos las políticas públicas de géneros y diversidad», ese espacio difundió un documento firmado por organizaciones LGBTINB+, feministas, de derechos humanos, gremiales, sociales y estudiantiles hace un llamado a defender la institucionalización de las políticas de géneros y diversidad, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la provincia de Buenos Aires y de todas las áreas provinciales y municipales.

Además, reclama la aprobación de los proyectos de ley #ReconocerEsReparar – de reparación de la violencia institucional por motivos de identidad de género – y de jubilaciones y pensiones para personas travestis y trans mayores.