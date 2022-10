Marcelo Gallardo se despidió del Monumental: «Mi vínculo con River es para toda la vida»

El DT dirigió por última vez en el Monumental y tuvo una emotiva despedida ante más de 70 mil hinchas. «Ya nos volveremos a ver en esta vida», prometió.

Tras anunciar que deja River a fin de año, Marcelo Gallardo fue despedido este domingo en un Monumental repleto y no pudo ocultar su emoción.

El conjunto «millonario» no pudo con Rosario Central y se despidió de la lucha por la Liga Profesional de Fútbol, aunque el resultado terminó siendo anecdótico, ya que tras el pitazo final, llegó la despedida para el «Muñeco».

Luego de recibir el saludo de los rivales y de cada uno de los futbolistas riverplatenses, muchos de los cuales se quebraron hasta las lágrimas, el DT fue invitado a decir unas palabras pero no pudo hablar de la emoción.

Mientras en el campo de juego se posaron cada una de las copas y trofeos que consiguió River durante su ciclo, Gallardo vio un emotivo video con el repaso de su carrera como entrenador del equipo de Núñez.

Como para agregarle más emoción, Juanfer Quintero leyó una carta de agradecimiento. El colombiano fue «la voz de los hinchas» y terminó fundándose en un abrazo con el entrenador.

«La verdad es que soy un privilegiado. Si lo soñó, fue algo muy mío. Estoy con un nudo en la garganta porque esto es más de lo que pensaba tener», arrancó el «Muñeco» una vez que pudo hablarle al Monumental, que lo interrumpía con canciones pidiéndole que se quede.

Gallardo aprovechó para recordar a su mamá fallecida y saludar a todas las madres en su día. «Gracias vieja en algún lugar del cielo donde estés por haberme dado la vida», expresó visiblemente emocionado.

También le agradeció a todos sus jugadores «por la grandeza», y manifestó: «River me enseñó que es una forma de vivir, de respetar. Ganamos cosas para toda la vida y nos tocó perder, y en la derrota me he sentido más orgulloso, porque la vida tiene eso que te da enseñanzas, que te permite ser humano para equivocarte y tener más fuerzas para seguir».

«Mi vínculo con River es para toda la vida», insistió el «Muñeco» a la hora de saludar a los hinchas, y prometió: «Los quiero y ya nos volveremos a ver en esta vida, seguramente».

Quedó tiempo para los fuegos artificiales, para más emociones y abrazos. Hasta que Gallardo se dio un último abrazo con sus «chicos» en el Monumental, y todos juntos se retiraron del campo de juego.