Marcelo Gallardo habló del mercado de pases de River: qué dijo de James Rodríguez

Tras la clasificación a cuartos de final, el entrenador no esquivó las preguntas sobre posibles incorporaciones.

Marcelo Gallardo habló del mercado de pases de River.

River venció este miércoles a Talleres en el Monumental para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, y luego del triunfo, el entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa, en donde se refirió a los rumores sobre el cierre del mercado de pases.

Tras las recientes llegadas de Germán Pezzella, Maximiliano Meza y Marcos Acuña, en las últimas horas sonaba el nombre de James Rodríguez, algo que un rato antes había sido desmentido por el presidente Jorge Brito.

«No hay una búsqueda específica. Y voy a bajarle la espuma de lo que se dijeron en las últimas horas. Lamento decirles esto, pero no es así», dijo Gallardo ante la pregunta sobre iban a sumarse más futbolistas en los próximas horas.

En ese tramo de la rueda de prensa no había sido mencionado el nombre del futbolista colombiano. «Desde ahora queremos conformar el mejor plantel posible para lo que se viene desde ahora», añadió el «Muñeco».

Un par de preguntas más tarde, otro periodista le nombró directamente a James y le consultó si hubo charlas. «No», sentenció el entrenador con cara de pocos amigos, para luego seguir con otras preguntas.

«Están enloquecidos con el mercado. Si analizan un poco, fueron cuestiones muy puntuales las que fuimos a buscar. Hasta que no se cierre el mercado no voy a decir nada que luego me tenga que contradecir», señaló Gallardo sobre si River se retiraba del merado de pases.

Por su parte, el DT se mostró feliz por el ambiente en el Monumental. «Es espectacular lo que pasa acá. No creo que pase en otro lugar del mundo. Hay una energía especial. Y el hincha en Copa Libertadores asume un rol de transmitir esta energía al equipo», destacó al confiar sus sensaciones en sus primeros partidos desde la ampliación.