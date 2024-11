Marcelo Gallardo criticó al fútbol argentino luego del triunfo de River

Tras la victoria por 3-0, el Muñeco afirmó que «hay mucha hipocresía» al momento de marcar los puntos débiles de la Liga Profesional y se quejó de las demoras en el juego.

Luego de que River venciera por 3-0 a Barracas Central en el Monumental, Marcelo Gallardo no se guardó nada y lanzó duras críticas al estado del fútbol argentino, haciendo foco en la falta de reglas claras y las demoras en el tiempo neto de juego. El Muñeco, que se convirtió uno de los entrenadores más influyentes del país, señaló que el bajo tiempo efectivo de juego afecta el espectáculo y apuntó contra la organización y el arbitraje en la Liga Profesional de Fútbol.

Gallardo dirigió su reclamo hacia el cuerpo arbitral, encabezado por Fernando Echenique, especialmente por la escasa adición de minutos en ambas mitades del partido. “A mí lo que me preocupa es que en el fútbol argentino, donde todo está sospechado, hay que ser un poco más claros. Hay mucho temor a opinar. Yo digo lo que siento, no estoy diciendo nada que no se vea. Pero bueno… hay mucha hipocresía”, expresó el técnico, manifestando su descontento con las decisiones que, en su opinión, no contribuyen a mejorar el espectáculo.

La estadística del encuentro reveló que apenas se jugaron 47 minutos efectivos de los 94 que duró el partido, un dato que el DT no dejó pasar. «Me llamó la atención lo de las interrupciones. Si tienen que dar dos, 12 o 14 minutos, hay que darlos, como en el Mundial. Cuando te dan seis, te dicen que es una barbaridad. A mí me gusta jugar. Yo reniego de mi equipo cuando va ganando y hace tiempo. No me gusta”, declaró Gallardo, que se mostró insatisfecho con el modo en que se maneja el tiempo en el torneo local.

El entrenador, que ya en otras oportunidades había lanzado advertencias hacia el sistema de organización del campeonato, señaló que el fútbol argentino debería evolucionar en lugar de sumar suspicacias. La crítica de Gallardo se produce en un contexto en el que la Liga Profesional sumará dos equipos en 2025, alcanzando los 30, y en un torneo que este año no contempla descensos.

“Me gustaría que el fútbol argentino estuviera en evolución, que fuera mejor para todos. Entonces, ¿por qué estamos todos sospechando de todos? Me gustarían reglas más claras”, concluyó el técnico, dejando en claro su postura respecto a la necesidad de mejorar el espectáculo para el bien de los jugadores y del público.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre las chances de River de pelear el campeonato

“Primero pensaba que debíamos encontrar una continuidad en el juego que nos mantuviera con posibilidades de ganar. Tuvimos triunfos consecutivos tras el golpe de la Copa. La capacidad de reaccionar después del golpe fue buena, enfilamos tres victorias y jugamos bien. No sé si nos va a alcanzar, porque dependemos de los de arriba. Esperemos seguir así para ver si tenemos chances”, expresó en conferencia de prensa.