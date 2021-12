Marcela Feudale dijo su sueldo en dólares durante la primera época de “VideoMatch” y dejó a todos sin palabras

La locutora sacó a la luz el monto del salario que percibía cuanto trabajaba al lado de Marcelo Tinelli y hasta ella misma se sorprendió.

Marcela Feudale tuvo grandes ganancias con el «1 a 1» de los 90.

Marcela Feudale fue una de las históricas integrantes de VideoMatch, el ciclo de entretenimientos que Marcelo Tinelli conducía en los 90. Haciendo memoria, recordó que tenía un muy buen sueldo, y decidió contarlo sin imaginar que hasta ella misma se sorprendería.

A ese salario se le sumaba el de su trabajo en la radio con Juan Alberto Mateyko. “Yo llegué a ganar 26 mil dólares. Después me fui un verano a trabajar y gané 30 mil dólares”, lanzó en diálogo con Tomás Rebord.

La locutora también recordó una gran anécdota de cuando viajó a Europa para el Mundial 98 junto a sus compañeros de VideoMatch: “Viajamos en un avión con 400 personas asignadas a un programa de televisión. ¿Qué era eso? Era un avión lleno de gente que había ganado pasajes, era un descontrol. Un peso argentino eran 18 mil francos franceses. Nos trajimos medio París”.

El motivo por el que Marcela Feudale no volvió a “ShowMatch”

En mayo, Feudale anunció que no sería parte de la nueva temporada de ShowMatch. Renunció al puesto y Marcelo Tinelli quedó en shock, aunque le buscó una rápida vuelta al asunto: lo eligió a Martín Salwe.

“Yo tengo una madre de 84 años que tiene una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus y no tengo ganas de salir a la calle. Entonces no sabía si renunciar a mi trabajo de 27 años o hablar con el dueño del circo y explicarle. Lo llamé a Marcelo y le presenté mi renuncia, no por querer irme del programa, le dije que hasta no estar vacunada no quería salir de mi casa. Le dije que si él no podía esperarme, que lo liberaba sin problema”, expresó Marcela en su ciclo radial.

Sobre su reemplazo, la locutora fue muy generosa: “Es un chico que está trabajando hace mucho tiempo en la empresa, que hizo el Cantando y que me va a reemplazar en el periodo que yo no esté, que pueden ser 15 días, un mes, dos meses, hasta estar vacunada. No hay ninguna interna. En el medio de una pandemia una persona puede tomar una determinación como la mía y puede ser aceptada por la empresa en donde trabaja”.

Marcela Feudale prefirió cuidar su salud y la de su madre, por eso se bajó de ShowMatch.

Lejos de la TV, Marcela Feudale tiene un emprendimiento “ancestral”: vende sus propios tejidos en las redes

Tras alejarse de la TV, Feudale contó que su nuevo proyecto surgió entre mayo y junio del año pasado durante la cuarentena por el coronavirus.

“Me dieron ganas de tejer un suéter así que llamé a una lanera que te llevaba las cosas a domicilio. El dueño resultó ser amigo de Larry (de Clay) y me trajo más cantidad de la que yo necesitaba así que me hice un saco también. Quedaron tan bien que me dieron ganas de seguir tejiendo”, expresó.

A partir de entonces produjo ruanas, bufandas, almohadones, pies de cama y más. “Si bien empecé a hacerlo porque me entretenía y me despejaba en medio de tanto lío, lo tomé como algo profesional”, afirmó y explicó que se puso como plazo máximo marzo de este año para stockearse de una producción y comenzar a vender sus tejidos en Instagram.

Marcela Feudale no se arrepiente de haber abandonado «ShowMatch».