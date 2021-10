Maradona, cumpleaños 61: reactivación de su Instagram y mensajes de todo el mundo

El primer cumpleaños sin la presencia física de Diego Armando Maradona provocó hoy un sinfín de mensajes en redes sociales de personalidades de todo el mundo.

También se reactivó la cuenta oficial de Instagram del «Diez», con un video que recorrió fotos de diferentes momentos de su vida y generó rápidamente miles de reacciones y comentarios.

En el primer cumpleaños de Diego Armando Maradona sin su presencia física, Claudia Villafañe fue de las primeras en postear su saludo y luego lo hicieron sus hijas Dalma y Gianinna.

«Donde estoy ya es 30/10. Feliz cumple al cielo. Sé que todo lo ves», escribió Claudia en su cuenta de Instagram, con una imagen de un cielo celeste con algunas nubes.

Dalma Maradona publicó en sus redes una foto de ella con Diego, Gianinna y Benjamín Agüero en el agua. «En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre siempre siempre el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos. Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre. Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar», comienza el mensaje de Dalma.

«Si no estás vos, no tiene sentido. Estás conmigo todos los días, pero es difícil que no pueda pelearme con la negra para ver quién te saluda primero. Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil. Feliz cumple al cielo, te extraño y te amo para siempre», completó.

Su hermana Gianinna Maradona también publicó una historia en Instagram. «La vida por abrazarte así de nuevo», dice al pie de una foto de ella y el resto de su familia festejando un cumpleaños de Diego hace más de 25 años.

Diego Junior, el hijo que Maradona tuvo con Cristiana Sinagra, realizó una publicación en sus redes sociales, desde Italia, donde nació y reside, con un video juntos y una dedicatoria.

«Saludos papá, ayúdame a aceptar que la vida ha sido tan injusta con nosotros y sobre todo dime si por otro lado estás feliz porque esto daría un poco de paz a mi corazón. Camina siempre un paso por delante de mí y nunca sueltes mi mano. Todavía no puedo ir a verte, hay que proteger a Diego e India (sus hijos), pero ten la seguridad de que en cuanto pueda correré hacia ti para abrazarte. Te extraño», escribió.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a ser tendencia en redes sociales con el video en el que promovió a que los fanáticos del «Diez» sean los que piensen en «qué le regalarían al que le regaló todo».

Uno de los primeros en reaccionar fue la Liga Profesional de Fútbol de Primera División, que publicó un video muy emotivo en sus redes sociales.

El exdefensor Óscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986 con Diego, aseguróque los héroes «nunca mueren» en el cumpleaños 61 del astro.

«Qué mejor homenaje para el más grande que el 30 de octubre sea considerado el DÍA DEL FÚTBOL», comenzó.

«Siempre presente en cada uno de nosotros que tuvimos la enorme posibilidad de compartir momentos inolvidables, los Héroes nunca mueren», cerró Ruggeri el posteo en su cuenta de Instagram.

Además, el excentral de la Argentina, Boca y River lo recordó con una fotografía de ambos como jugadores en las que se lo vio abrazado con la camiseta argentina.

El presidente Alberto Fernández, en un alto de su agenda en el G20 en Roma, también se tomó el tiempo para recordar al campeón del mundo en México 1986, con el que lo unía una relación de profunda amistad e incluso lo recibió en la Casa Rosada.

«Único y eterno. Gracias, Diego. #FelizCumpleDiego #DiegoEterno», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, donde agregó: «No sé cuántas personas tienen la posibilidad de hacer feliz a todo un pueblo».

Este sábado, además, la Iglesia Maradoniana festejó el primer cumpleaños sin Diego con una misa en la que hubo camisetas y simbologías del astro fallecido el pasado 25 de noviembre..

«La Iglesia Maradoniana, como desde hace 20 años, recordando a D10S. Te amamos Diego», escribieron en la cuenta de Twitter, con fotos de Maradona y una parrilla en la que se vieron los diferentes cortes de carne para la cena.

También, a través de las redes sociales, personalidades futbolísticas y de diferentes rubros escribieron sus posteos y mensajes para el «Diez».

«Te extraño cada día más», lamentó Tevez

Carlos Tevez confesó este sábado que extraña «cada día más» a Maradona, en uno de los posteos por los 61 años del astro, al que el ‘Apache’ tuvo como entrenador en el seleccionado argentino.

“FELIZ CUMPLE D10S!!! Te llevo siempre en mi corazón y te extraño cada día más!!!”, escribió el ídolo de Boca en su Instagram con una foto como jugador y Diego como entrenador.

Tevez fue uno de los futbolistas que más bancó a Maradona cuando dejó el cargo luego del Mundial Sudáfrica 2010 por una pelea con el entonces titular de la AFA, Julio Humberto Grondona.

En su momento, en la antesala de un amistoso contra Irlanda, el primero con Sergio Batista como entrenador, Tevez disparó: “Yo estoy del lado de los que siempre apoyaron y por eso estoy con Maradona. Grondona no cumplió su palabra. En el vestuario, Don Julio le dijo a Diego que iba a seguir. Y si hace una reunión y se lo puedo decir en la cara, lo voy a hacer”.

Maradona siempre se mostró cercano a Tevez aunque en 2018 comentó: «Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el Jugador del Pueblo. Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora”.

Un par de años después, el 7 de marzo de 2020 (antes de la pandemia y las restricciones), Maradona y Tevez se cruzaron por última vez en La Bombonera, en el partido entre Boca y Gimnasia por la última fecha de la Superliga, día en el que el Xeneize se coronó campeón con gol de Carlos.

Quedará para la historia el «pico» previo al arranque del encuentro, y sus declaraciones después de los festejos: «Sabía que lo tenía que besar, así me daba suerte. Diego es uno de los tocados, a veces hay que buscar la suerte»

Napoli homenajeó a Maradona y avisó que «solo muere quien es olvidado»

El club italiano homenajeó en sus redes sociales a Maradona, el ídolo máximo de la historia del club, en su cumpleaños 61, y avisó que «solo muere quien es olvidado».

La cuenta de la institución italiana se mostró activa desde las primeras horas de este sábado y en cuestión de horas subió diferentes posteos.

«Solo muere quien es olvidado y para nosotros serás inmortal», fue uno de ellos, con Maradona sosteniendo la pelota con la cabeza cuando era jugador de Napoli.

«???? ???????????? ?????????????? ???? ????, ?????? ????????????????´ ???????? ??????????????… ¡Y el milagro ocurrió!», también escribió con la letra de la canción de Las Pastillas del Abuelo e imágenes del Maradona campeón de la Copa UEFA.

Pero no se quedó solamente en esos mensajes y continuó: «10:10 en toda la Argentina. La hora Maradoniana por excelencia», con un abrazo de Diego y un compañero de Napoli y otra con el Scudetto de la Serie A.

Por último, Napoli expresó, con palabras del cantante cordobés Rodrigo: «???? ???? ?????????????? ??????????´, ?????? ?????????? ????????????????… Maradona: el niño, la leyenda. Feliz cumpleaños, Diego».

Maradona es un Dios en Nápoles, al punto que los propios fanáticos lo equiparan con San Genaro -el santo patrono de la ciudad- y ahora el estadio del club lleva su nombre.

Diego conquistó la Serie A 1986/87, la Copa Italia 1986/87, la Copa de la UEFA 1988/89, la Serie A 1988/89 y la Supercopa 1990, en una institución que cuando él llegó peleaba por no descender a la Serie B y era mirada con desprecio por los grandes clubes del norte de Italia.

Por otro lado, Lorenzo Insigne, una de las figuras de Napoli, escribió en su Instagram: «Eres y serás inalcanzable…se suele decir que queda un gran vacío pero para nosotros no fue así…siempre estás aquí con todos nosotros en la gente: historias, en películas, en murales, en pensamientos de todos nosotros. ¡De todos nosotros los napolitanos! Incluyéndote. Feliz cumpleaños, Diego».