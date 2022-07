Manu Feito: «No tenemos que agradecer, pero sí recordar que hubo una época donde en La Pampa no se hicieron viviendas»

Una decena de familias lonquimayenses fueron adjudicatarias hoy de su vivienda propia construidas a través del Plan «Mi Casa». En el mismo acto se firmó un convenio para comenzar con la construcción de otras 20, que permitirá achicar fuertemente la brecha de inscriptos en el municipio.

El acto se realizó esta mañana con la presencia del jefe comunal, Manuel Feito, quien estuvo acompañado por los ministros, de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, ambos en representación del Gobierno provincial. La comitiva se integró además por el diputado nacional Hernán Pérez Araujo y su par Varinia Marín; el diputado provincial Julio González, las gerentas del IPAV, de adjudicación, Erica Riboira, y de Programación, Romina Montes de Oca, funcionarios y funcionarias municipales y adjudicatarios.

El Plan Mi Casa surgió por la firme decisión del Gobierno de La Pampa de proseguir con una política sensible a los más vulnerables para continuar otorgando viviendas dignas para La Pampa. Cuando La Pampa dejó de recibir los fondos nacionales para construcción de viviendas sociales, se activó este Plan provincial, con fondos compartidos entre la Provincia y los municipios, sumándose así al Gobierno Nacional con su política de federalizar la posibilidad el sueño de la casa propia. Previo al acto de entrega, y en el mismo terreno, se procedió a la firma de un convenio en el que el Gobierno provincial, a través del IPAV, aportará a la Municipalidad de Lonquimay, los fondos destinados a la construcción de 20 viviendas nuevas regidas por el Plan Provincial de Viviendas Sociales “Viviendas La Pampa”, donde el municipio asume la exclusiva responsabilidad para la ejecución. Este acto administrativo estuvo a cargo del ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, y el intendente local, Manuel Feito. En representación al Gobierno provincial, el ministro Julio Rojo agradeció la hospitalidad del recibimiento en la localidad e inmediatamente hizo traslado del saludo del gobernador Sergio Ziliotto. «Es un día festivo por el hecho concreto de estar inaugurando obras, que constaron de un proceso, el cual generó mano de obra local y además vino a suplir una demanda social como es la vivienda”, indicó el funcionario. Y agregó “soy un privilegiado en poder compartir el momento de la inauguración. La vivienda tiene un sabor muy especial y es que la familia transitará toda su evolución y proceso de cumplir con su sueño en el techo propio. Verlas finalizadas es resaltar el compromiso del Estado provincial que fue, es y será, la inversión en obras para la resolución de problemáticas, en este caso la vivienda. Hablando con el intendente me comentaba que hay más de 75 inscriptos, ahora viene la posibilidad concreta con la firma del convenio de hoy para reducir esa cantidad a 55 familias a la espera, estoy convencido de que lo van a lograr”, ´continuó. “Quienes hoy tienen la posibilidad de acceder a su casa no van a olvidar el compromiso de hacer frente al pago de la cuota que es la que va a permitir seguir invirtiendo para hacer más viviendas. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente y debemos sentirnos orgullosos. Acá está el Estado presente que no solo es el provincial, sino el municipal , porque estas tareas se hacen en forma conjunta y creo que la amalgama del esfuerzo compartido y del objetivo común marca un involucramiento en lograr cosas concretas”, sostuvo.Para finalizar, Rojo destacó el compromiso asumido por el Poder Ejecutivo provincial en la concreción de obras. “Desde nuestro punto de vista ideológico, sabemos que tanto el Gobierno provincial, municipal y con el importante acompañamiento del Gobierno nacional significa que hay capacidad y decisión de no olvidarse de la gente. Acá está el Estado presente con los recursos que recauda de toda la población, son los vecinos los hacedores de esto que no es un regalo, es un derecho a estar de la misma manera que tantos otros ciudadanos”, concluyó.