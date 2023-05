Manu Feito: «lo que yo destaco de los 3 años y 4 meses que pasaron fue la forma que que todos los lonquimayenses laburamos juntos».

El miércoles pasado hizo su presentación la lista del Frejupa de Lonquimay.

Ante un Centro de Jubilados repleto, fueron presentados los candidatos locales, y luego de la palabra de la diputada Alicia Mayoral (actual candidata a Vicegobernadora) fue el turno de Manu Feito que será reelecto ya que la oposición al igual que en Chacharramendi y Uriburu no presenta candidato.

El jefe comunal agradeció mucho, hizo un repaso de su gestión desde que asumió hasta la fecha, donde no dejó nada sin mencionar, desde las ganas que tenían al comienzo que tropezaron con la pandemia donde se cerró todo, hasta los momentos donde estuvo ausente por el tratamiento de su esposa, y donde apareció el equipo municipal que disimuló su ausencia.

Este es el texto completo que compartimos con todos los lectores de Hora de Opinión:

«Antes que buenas noches, gracias lonquimayenses, vecinos, amigos, familia, todos un miércoles a la noche tenemos un plan, una serie una novela, me llena el alma que ese rato lo hayan cambiado para venir a acompañarme. Por eso gracias y el aplauso para ustedes por venir».

«Esta primera fila que se armó, la verdad que está compuesta por un montón de autoridades con unos nombres recontra largos, cargos, pero en esto de la política los que andamos desde hace muchos años molestando, golpeando puertas, mandando mensajes ahora que es la época del Whats App, pasa a ser una cosecha de amistades. Arrancás por el mensaje, pidiendo, un dia puteaste y cuando te arreglaste contaste como era la familia y después le mandas el feliz cumpleaños y terminas en el bautismo del hijo de alguno no ?.»

«Y eso hace que capaz ustedes lo vean raro pero somos la familia de la política que con líneas con colores, con diferencias, es la que siempre banca y es la que permite que los sueños cuando uno los propone se cumplan asi que les pido otro aplauso por el tiempo y la presencia y el aguante, siempre han estado.

A los colegas, a los colegas ya es más que eso, lo que toca pasar con un colega intendente en la gestión, puteas, compartis, te enojas cuando no te dieron, te pones contento cuando te dan, y por ahi va la diaria que no deja de ser algo tan sano como querer dar la mayor cantidad de respuesta posible a tu gente, a quien te eligió, asi que a los que vinieron, al Ariel, Pascual, Anelisa, al Fede y al Juan que despues de sus carrerones como intendentes ya están tomando vuelo en el ámbito provincial, a la Dani que va a ser la próxima intendente de Anguil, gracias de corazón».

¿ Porque nos juntamos hoy acá, porque los invité ?, porque llegan las elecciones.

«Cuanto falta? 18 días. En esta epoca, es cuando empezamos a pensar todos, nosotros también este que dijo que iba a hacer tanto no hizo tanto, este que no dijo tanto hizo un montón, aquel pareció bueno y no corrió nada, o no es una época donde comenzamos a pensar en eso y decimos quien va, quien no va, donde va, y aquel hizo tal cosa y mirá el otro, por eso nos juntamos hoy humildemente, con respeto, con este listón que tenemos acá, los quisimos invitar para contarles en esta época a días de las elecciones que está pasando en Lonquimay y que proponemos nosotros.Yo no puedo empezar a proponer si por ahí tomarme el tiempo con el permiso de ustedes de ver un poco hacia atrás».

«Ya hace tres años y cuatro meses que laburamos juntos los lonquimayenses.No puedo dejar de recordar las palabras de Teté, de aquel 2019 donde después de armar una lista de unidad y llegar a una general invitabamos a hacer crecer a Lonquimay.

Con aciertos con errores, lo que logramos lo logramos juntos.Pensando en eso, en los candidatos, quienes irán, quienes no, no necesito hacerles una presentación, pero si quiero renovar el gracias con mayúscula y tres o cuatro signos a lo último, porque en ese 2019 a los que nos dedicábamos a la política, los que la entendemos como la herramienta para que el de al lado viva mejor, a mi me cumplieron el sueño que creo todo político tiene, el sueño que desde que andás caminando en el pueblo y sos chico y te da vueltas en la cabeza y es el sueño de gobernar el lugar donde nací. Asi que primero gracias, por ese honor, por ese orgullo no se que palabra porque no entra la palabra, de darme esa responsabilidad.

«Arrancamos y no alcanzaban las agendas, los proyectos, el día, las horas, en Casa de Gobierno pedíamos de a tres en el pasillo, no alcanzaron a arrancar las clases, mundialmente nunca se había visto una cosa así, nadie estaba preparado, los bancos, los teatros la escuela,todo no quedó más nadie en la calle nos agarró la pandemia.

Los sueños, las ilusiones, las ganas de laburar a un costado.Alguien sabía como manejarlo ? Nosotros no, no vamos a mentirnos, pasamos por eso. Porque hago hincapié en esto ? Porque cuando hablamos de gestión, por ahí podríamos empezar a decir tantos metros de cordón, tantas casas, tanto cuartel, tantas máquinas, son cosas que pasaron que nos hacen vivir mejor son cosas que se siguen haciendo. Pero si a mi me permiten lo que yo destaco de los 3 años y 4 meses que pasaron fue la forma que que todos los lonquimayenses laburamos juntos».

«Cuando me tocó asumir dije que y soy re cansador con ese cuento pero les pido permiso otra vez para hacerlo.

Somos 2 mil en Lonquimay y somos los únicos que tenemos atrás del documento, el domicilio que dice Lonquimay, si no lo cuidamos y lo defendemos nosotros, no lo va a venir a cuidar nadie.

Somos los responsables de nuestro pueblo, tirando para atrás o tirando para adelante, acompañando o no acompañando, sentándonos a debatir hasta encontrar un punto medio, yo creo que la pandemia fue el primer punto en donde nos dimos cuenta que si tirábamos en ese sentido todo Lonquimay, podíamos crecer.

Y ese fue el secreto y es lo que otra vez les quiero recontra agradecer y pedirles que sigamos en ese camino.

Diferencias políticas, diferencias de un club de fútbol, de raza, de religión, tenemos y hay en todos lados, pero cuando nos sentamos a charlar tenemos un objetivo común que se llama Lonquimay.

Y ahí es donde cediendo y ganando, le encontramos la vuelta, y se hizo mucho y el gobierno provincial nos acompaño de una manera inédita, pero si me dejan para mi en estos años de gestión, lo que más valoro es eso que le metimos para adelante, todos juntos y nos quedó claro que así y de esa manera no hay ningún objetivo que nos pongamos que no podamos cumplir».

«A mi me toca sacarme la foto, me toca estar en el medio, me tocan muchas veces las felicitaciones, otras las puteadas y me hago cargo para eso estamos, sino no hubiesemos puesto la cara, pero cuando uno dice un metro de cordón hubo alguien que lo diseñó, alguien que hizo el proyecto, alquien que lo mandó, alguien que hinchó, que golpeó la puerta que habló con el funcionario por la financiación, que recibió la plata, que buscó el presupuesto, que lo pagó y que agarró la pala para acomodar el piso y el que puso el cordón y el que trajo el tronco , el vecino que estuvo 15 días sin poder entrar ni sacar el auto, digo el cordón como puede ser cualquier otra obra.

Como también estuvo el que como no le tocó, no le gusta tanto que hagan cordón, o hasta cuanto van a hacer allá y a todavia a mi no.

Como también estuvo el que con la mejor buena onda fue a la Muni y dijo mirá que van a hacer esa pavada, mejor que hagan otra.

Ahí es donde en una gestión se ve el equipo, y acá me emociono nomás porque a mi me sacan la foto y me felicitan pero es todo el equipo, todos los que se ven, la lista, los concejales actuales, el equipo de gestión municipal, cada empleado de la Municipalidad de Lonquimay».

Hay veces que pasan cosas que no las podemos creer.

Encontrar un feriado la misma cantidad de gente trabajando que un día hábil.

Ver gente que no tiene ningún horario, que los objetivos municipales son parte de su vida, no lo toman como un trabajo eso la verdad lo ven todos los lonquimayenses, eso de mi parte el gracias queda corto, me saco el sombrero por lo que han hecho, me saco el sombrero por los concejales actuales, por la lista que fue la del 2019, me voy a sacar el sombrero y no tengo dudas con este listón que tenemos y les quiero agradecer de corazón. Los primeros años nos encerraron, despues saben que un año no estuve y hizo como si yo estuviera porque la bancaron de taquito y la llevaron.

Y ese equipo que es el empleado del escobillón hasta el de la máquina más grande, del que liquida sueldos hasta el que está en bromatología todos se pusieron la camiseta, todos laburan, todos saben que hay que dar respuesta porque estamos para eso, nos pagan para eso, y lo hacen asi que a ese equipo el eterno agradecimiento porque cuando arrancamos dijimos que cuando uno decía empleado municipal era una cosa mal vista o no ?

Y yo pregunto hoy en Lonquimay, y les pido que hagan el mismo ejercicio cuando se dice empleado municipal si no hemos logrado sumar un granito de arena, se ve de otra manera el trabajo que hace».

«Si hablamos de equipo y acá hago un permiso personal el otro equipo que esta siempre y que banca y que ya me tendría que haber echado hace rato vamos a ser sincero, a mi compañera Cami gracias ¡

Cerrando con la gestión es hasta donde llegamos tres años y cuatro meses y estamos encarando ese momento donde a dias de las elecciones tenemos que ver que pasa. Armamos una lista hermosa, de una forma completamente democrática, gente de Lonquimay, laburante con ganas con un solo objetivo que es el que tenemos todos, Lonquimay primero, después lo nuestro lo vemos, lo charlamos, hacemos acuerdos, les digo gracias por acompañarme y gracias, gracias y gracias de corazón».

«Llega el momento de ir al cuarto oscuro y en Lonquimay en estos últimos días como se da la particularidad de que no hay un candidato a intendente en la oposición, parece como que no hay elecciones.Que error tan grande estamos cometiendo.Yo les dije recién que fue inédito el acompañamiento del gobierno provincial en la gestion.No a Lonquimay en la provincia en general.Sergio Ziliotto no ha rebotado casi nada de lo que le hemos pedido y sino insistimos tanto nos dice que sí a lo último.

Pero que les parece o creen o escucharon en la calle que no hay que ir a votar, que ya está lista, que la elección esta definida.

Hay una cosa muy importante que este 14 tenemos que ir a votar si o si, tenemos esa suerte si, soy un agradecido de la vida porque recién les decía me cumplieron el sueño mas grande que tenía una vez y ahora va a pasar por segunda vez, pero no existe un intendente sin un gobernador como Sergio Ziliotto, sin una vicegobernadora como Alicia Mayoral, sin un concejo, sin una fuerza como los diputados.

Y es clarito que vamos a hacer si no vamos y acompañamos como tiene que ser el 14, la lista completa de la 502».

«No hay ninguna diferencia en que no haya candidato a intendente en la oposición, es como si hubiera, la eleccion se juega a fondo, los votos a la urna solos no llegan asi que hoy les pido trasladen eso con el que se vean con el que charlen, diganle que en Lonquimay hay elecciones y que es re importante que esto que hemos venido logrando juntos, cada uno desde su lugar, podamos seguir haciéndolo.

A los candidatos que van a ser diputados, a los que van a ser funcionarios, no tengo ninguna duda que muchos van a estar ahí, acá si me tomo el atrevimiento y la humildad de decir voy a ser intendente los proximos cuatro años, sepan que no solo cuentan con un amigo, cuentan con una Muni, cuentan con un peon si lo necesitan para todo lo que tenga que ver con hacer crecer a Lonquimay.

No me cabe duda, que cada uno en su lugar va a ser excelente representante como ya lo vienen haciendo como pasa con todo el resto de los amigos y compañeros del gobierno de Sergio Ziliotto. Vamos a seguir teniendo respuestas, asi que cuenten con eso.

Y también cuenten con un cargoso, en caso de que nos olvidemos en algun momento, de aquella frase tan famosa del ingeniero Carlos Alberto Verna que dice que no hay pueblos chicos ni pueblos grandes, que hay pueblos donde hay pampeanos a los que tenemos la obligación de darles respuesta.

Para eso me ofrezco como un pesado para hacerselos recordar porque es el rol que me toca cumplir porque somos de un pueblo chico y porque ante cualquier desliz ante una descentralización que hemos logrado conquistar es algo que nos afecta y mucho. Asi que cuentan con un peon y cuentan con un molesto».

«Para cerrar, vuelvo a repetir el gracias eterno, no me va a alcanzar la vida para agradecer, por acompañarnos hoy, gracias por esto que hacemos a diario juntos, que es hablar, que aunque vengamos de lugares completamente distintos, le encontramos la vuelta, salimos juntos.

Les doy la garantía, que con esa lista y con esa jueza de paz, la Municipalidad sigue siendo igual, les doy la garantía de que va a ser abierta, de que no va a haber clasificador de problemas, el problema de todos va a ser escuchado, no solucionado, eso lo sabemos si pudieramos solucionar todos los problemas tendríamos que cerrar, pero ustedes saben y tienen la garantía de que nosotros intentamos solucionar el problema de cada uno.Se puede o no pero se intenta.

Para lo que viene la propuesta vuelvo a lo mismo de hoy podemos hacer un listado, vamos a hacer la casa del adulto mayor, vamos a hacer más cordón cuneta, lo vuelvo a repetir lo que les quiero proponer y porque les pido el voto, se los pido para que sigamos con este Lonquimay que venimos, laburando todos juntos para adelante, donde no nos miremos de reojo por nada, donde defendemos esa parte de atrás del documento.

A mi me pasa por ahi, cuando dicen soy de Lonquimay en algun lado y le dicen algo lindo del pueblo, no les gusta ? y yo creo que la propuesta mía es esa, es que cada día de gestión cuando nos levantemos a la mañana, estemos un poquito más orgullosos de ser de Lonquimay.

Creo que lo venimos logrando pero la propuesta es que lo logremos y lo pongamos en el mapa hasta que lo reventemos de orgullo de ser lonquimayenses y cada dia podamos tener mas cosas, pueda cambiar nuestra matriz productiva, podamos tener mas trabajo, que los jóvenes se queden, que estudien y vuelvan, eso es lo que queremos para nuestro Lonquimay y para nuestros lonquimayenses.

Y todo eso se resume en una sola palabra que está en el pecho de cada uno de ellos (las remeras decían Trabajar Lonquimay) y que es el único secreto para solucionar todo menos la salud, para eso está Kohan, que es trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, buscándole solución a la gente».

Esa es la conclusión de nuestra propuesta, la plataforma va a estar, se la vamos a llevar a casa y la van a poder leer, pero hoy porque le pido el voto es para que nos sintamos cada dia mas orgulloso del Lonquimay que tenemos, para que construyamos un Lonquimay que cada día nos haga sentir más orgulloso, que vivamos como nos merecemos, y para serlo clarito el 14 necesitamos que bien temprano a la mañana todos los que quieren ese Lonquimay que nos genere orgullo, vayan a la Escuela 35 a meter la 502 completa.Sergio Ziliotto Gobernador, Alicia Mayoral Vicegobernadora, Hernán Diputado Provincial, la Teté de Juez de Paz, y este listón que no se animaron todos a hablar por eso pusieron representantes, la próxima no les aceptamos testaferros, pero que como dije hoy suman desde lo más sano de intentar de solucionar todo y es ahí donde todo se vuelve mágico, trabajar en conjunto, trabajar por el pueblo, poder lograr un objetivo, ver una familia que la podemos hacer un poco más feliz, y saber que gracias a ustedes vamos a estar cuatro años más, gracias por hacerme la persona más feliz y el intendente del pueblo más lindo del mundo».