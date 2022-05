Manu Feito invitó a «reflexionar y poner por delante el bien común por encima de los objetivos personales». Mirá el video.

Este miércoles 25 de Mayo se celebró en Lonquimay, el acto central de la Revolución de Mayo.

El intendente, Manu Feito fue el encargado de dar la bienvenida al gobernador y su equipo, a los funcionarios, a los colegas intendentes a quienes agradeció por acompañarlo:

Este es el texto completo de su discurso:

«Gracias por estar, bienvenidos señor Gobernador de la Provincia de La Pampa, bienvenido Vicegobernador Mariano Fernández, y lo más importante bienvenidos pampeanos que hoy se acercaron a Lonquimay a festejar este cumpleaños de la patria y bienvenidos a los lonquimayenses que hoy nos vestimos de fiesta. Gracias señor Gobernador por elegir nuestra localidad para celebrar este día tan importante, estos 212 años de la gesta de mayo, y que cuantas cosas nos traen a la memoria.

Como decía hace un rato el Párroco en el tedéum, recordando aquellos hombres que pusieron por delante un objetivo en común, dejando de lado los objetivos particulares.

Hoy es un lindo día y los invito a la reflexión para pensar en eso, en dias mejores donde problemas e inconvenientes no faltan lamentablemente, invito que nos acordemos de esos hombres que pusieron el objetivo común por delante trabajaron y lograron darle ese primer empujón a esta patria que hoy disfrutamos todos y que tenemos la obligación de defender y cuidar.

Haciendo referencia a lo mismo, hace 30 meses cuando me tocó asumir les propuse esto mismo a los lonquimayenses, que entre todos dejemos de lado todo, colores políticos, religiosos, equipos de fútbol entre todos y lo hiciéramos valer, por eso que dice atrás, ser lonquimayenses, y tiremos para adelante y le metamos juntos. Creo que se viene dando, es una muestra que se puede, y hoy es un buen día para que todos de todos lados, el sector político, a todos los sectores, del color que seamos, que prevalezca el bien común, y que todos podamos vivir un poquito mejor, que todos puedan vivir como se merecen.

Cuando me ponen un micrófono me gusta mucho agradecer, porque muchas veces a uno le toca sacarse la foto, pero es gracias a un montón de gente, arrancar agradeciendo al equipo municipal, al gabinete, a cada uno de los empleados, desde el que colgó los paraguas hasta el que pintó la avenida por si desfilábamos allá, a todos el agradecimiento de corazón y el reconocimiento de todo el pueblo porque la verdad da gusto trabajar con un equipo así, al Señor Gobernador en su persona y por su intermedio a todo su equipo a sus secretarios y subsecretarios la verdad que gracias a esas decisiones se pueden lograr las cosas y hoy en Lonquimay las vemos asi que por su intermedio gracias en nombre mío y de todo el pueblo de Lonquimay y por último, hay una linda cosa que vivimos estos dias que me llenó de regocijo por eso les quiero dar las gracias al ver a un montón de vecinos pintando las casas, acomodando las plantas, barriendo el frente, y dejando todo preparandose de gala para vivir esta fiesta asi que gracias lonquimayenses por la oportunidad que me dan, gracias por haberse vestido de gala para este día.

Por último recordemos reflexionar con el objetivo común por delante que es la patria, darle para adelante, gracias nuevamente y ayer hoy siempre ¡viva la patria ¡