Mandarine Park: el violento antecedente del boliche en el que murió un joven

Un joven recibió importantes hematomas en el rostro tras ser agredido por «patovicas» en diciembre de 2021. Este fin de semana, otro de 27 años murió de un infarto y se investiga si ingirió drogas.

En medio de la conmoción por la muerte del joven Leandro Darío Nespral en el boliche Mandarine Park, ubicado en Costanera Norte, se conoció un violento antecedente que ocurrió en el lugar.

En diciembre de 2021 un joven denunció haber recibido una brutal golpiza por parte de guardias de seguridad en el predio «Mandarine Park», de la Costanera porteña, donde este fin de semana se registró la muerte de un asistente.

David Janowski denunció que el 11 de diciembre, durante un evento en el que se presentó el DJ Brejcha.

Según denunció entonces, alrededor de las 4 , «por la acumulación de gente que había», el joven sintió que comenzaba a faltarle el aire y le pidió a sus amigos que lo acompañaran al baño.

Sus compañeros, luego de ver que se encontraba mejor y asistirlo con una botella de agua, volvieron al sector del escenario, donde tocaba el DJ en Mandarine Park. Cuando salió del baño empezó «la peor noche» de su vida, según contó en redes.

«Una persona de seguridad del evento me dijo que me tenía que ir. Yo me rehúso y le pregunto por qué y automáticamente se acercan cuatro hombres más de seguridad y estos animales comenzaron a prepotearme y a empujarme. Con el cinto que tenía puesto me ataron los pies y con precintos me ataron ambas manos, estas ´personas´ sin poder defenderme, me empezaron a golpear en el piso hasta dejarme casi inconsciente», detalló.

El mismo personal de seguridad lo sacó del boliche tras suministrarle un vaso de agua. El joven terminó con todos sus ojos con moretones y el rostro hinchado.

Los amigos que lo acompañaban se dirigieron a la puerta del boliche a pedir explicaciones y solo recibieron burlas por parte del personal del establecimiento, indicó.

Muerte en el boliche Mandarine Park

Leandro Darío Nespral murió este domingo por la madrugada tras descompensarse en una fiesta de música electrónica que tuvo lugar en el boliche de Costanera Norte. Todo sucedió alrededor de la 1.30 en Mandarine Park, cuando la víctima se encontraba al aire libre, en un espacio donde tocan los DJs y se hacen los distintos eventos.

Por motivos que se desconocen y que los investigadores tratan de determinar, Nespral, de 27 años, se descompensó y fue trasladado de urgencia en una ambulancia privada al hospital Fernández. Cuando los camilleros lo bajaron a la guardia, los médicos constataron que ya se encontraba sin signos vitales.

En principio sospecharon que había tenido un infarto, sin embargo, pero, la autopsia determinó que sufrió “congestión y edema por hemorragia pulmonar y un edema encefálico difuso”.

Inmediatamente, se dio aviso al personal de la Comisaría Vecinal 14C de la Ciudad e intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, desde donde se dispuso que se labren actuaciones por averiguación de causales de muerte. En este lunes, el cuerpo fue trasladado a la morgue donde le practicaron la autopsia a las 13.10 y le tomaron muestras para las pericias toxicológicas correspondientes.