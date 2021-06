Mamá de Guadalupe Lucero: «A mi hija se la llevaron, no se fue con nadie»

Desde la casa de Georgina, la tía de Guadalupe y el lugar en donde desapareció la nena, Yamila remarcó: “Estoy esperando. Teniendo fe de que ella vuelva. Yo conozco a mi hija y ella no se va a ir. No se iba con nadie”.

Además, la madre relató cómo fue el momento en que la prima de la chiquita regresó a la casa y alertó que Guadalupe no estaba. “Mi hija no aparece y mañana se cumple una semana. No se la tragó la tierra así como así”, lamentó.

Sobre si puede haber alguien que le quiera hacer daño a ella o a la familia, la mujer, sentenció: “No tengo contacto con nadie. Mi círculo es muy pequeño. Ni siquiera publico fotos en Facebook”.

En cuanto a los recientes datos que aportó el padre de la menor a la Justicia, Yamila reconoció que desconoce lo que haya dicho su ex. “La buscamos en el momento, dimos aviso a la Policía en el momento, que no tardó nada en llegar a casa”, rememoró.