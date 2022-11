Majo Martino cruzó con todo a Martina de Gran Hermano y contó que es bisexual

Las dos invitadas de PH: Podemos Hablar tuvieron un mano a mano sobre los polémicos dichos biodiantes de la ex Gran Hermano.

Martina de Gran Hermano y Majo Martino protagonizaron un duro cruce este sábado en PH: Podemos Hablar a partir de los dichos sobre la bisexualidad de la ex concursante en su presentación, que causaron mucha polémica.

«El motivo que te hizo entrar a Gran Hermano fue el que te sacó. ¿Te sentís mal por lo que te dicen o de verdad te da asco que dos personas del mismo sexo se amen?», disparó la periodista en el cara a cara con la ex participante.

La joven argumentó que «tenés que hacer ruido para entrar» al reality, y explicó: «Yo fui por el lado de la bisexualidad. Lo que expliqué yo es que siempre me hace ruido que las dos cosas le guste. Realmente no esperaba que moleste tanto. Esperaba que haga ruido».

«¿No pensaste que siendo profesora iba a causar malestar lo que dijiste?», la volvió a cruzar Majo, frente a lo que Martina, insistió: «Fue un personaje que hice para entrar. En la casa había chicas lesbianas y yo me relacioné con todo el mundo».

Luego fue el turno de la pregunta de la ex Gran Hermano, y entonces Martino contó: «Me han juzgado por el tema de la bisexualidad. Me ha gustado una mujer, sí, soy bisexual. Hoy estoy de novia con un chico que amo, pero he tenido una historia con una mujer».

«Es indistinto el sexo. Cuando me gusta, me gusta la persona, independientemente del sexo», concluyó Majo Martino.