Madonna y Kylie Minogue cantaron juntas en el Día Internacional de la Mujer

Fue durante el tercero de los cinco shows que la reina del pop va a ofrecer en California dentro de su gira mundial «The Celebration Tour».

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Kylie Minogue se unió a Madonna en el escenario para un dúo sorpresa en el Kia Forum en Inglewood, cerca de Los Ángeles, California.

Todo sucedió este jueves jueves 7 de marzo, durante el tercero de los cinco shows que la reina del pop va a ofrecer en el recinto californiano dentro de su gira mundial The Celebration Tour.

La cantante australiana fue la sorpresa de la noche. Un momento histórico que solo los allí presentes tuvieron el lujo de disfrutar. Madonna, de 65 años, presentó a Kylie, de 55, diciendo ante la multitud que tenía una “invitada muy especial” esperando para unirse a ella. En cuanto Kylie subió al escenario, ambas se fundieron en un gran abrazo.

“Esto es lo que llamamos supervivencia”, dijo Madonna durante el concierto, vestida con una chaqueta de cuero con tachuelas, unas botas vaqueras y un sombrero. “Es un privilegio para mí estar aquí cantando contigo… Dios te bendiga, nunca te rindas”, añadió.

Por su parte, Kylie, vestida con pantalones de piel de serpiente y con un top negro con unas letras en las que se podía leer “Madonna”, afirmó sentirse “increíble” por unirse a la cantante de Like a Virgin en el escenario y explicó que el dueto no había sucedido antes porque a ambas les gusta “tomarse su tiempo”.

A partir de ahí, los dos artistas se juntaron para interpretar la exitosa canción de Minogue de 2001, Can’t Get You Out Of My Head, así como el himno del poder femenino de Gloria Gaynor, I Will Survive, muy apropiado para el Día Internacional de la Mujer. Una actuación sorpresa que se produce después de que Kylie dijera recientemente que aprovecharía cualquier oportunidad de colaborar con Madonna.

Más tarde, Kylie compartió una publicación en sus redes sociales en la que escribió: “Madonna ¡¡¡Ha tardado mucho en llegar!!! Me encantó estar contigo!!!! Gira de Celebración y ya es el Día Internacional de la Mujer…. Gracias y Amor, Amor, Amor”.