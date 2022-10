Macri ratificó su plan «violento» para privatizar empresas

«El mundo no nos espera como en 2015 y podemos revertirlo si giramos, no gradualmente sino violentamente a ese mundo de lo confiable», planteó el ex presidente.

El ex presidente Mauricio Macri presentó ayer su libro «¿Para qué?» en La Rural donde explicó su plan para que el país «sea confiable» dando un «giro violento» hacia el mundo y ratificó que, en caso de ganar las elecciones de 2023, privatizará Aerolíneas Argentinas.

«Ahora el mundo ya no nos está esperando como en 2015. Podemos revertirlo si giramos, no gradualmente sino violentamente a ese mundo de lo confiable», aseguró el ex mandatario durante la presentación de su nuevo libro «¿Para qué? Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo».

Asimismo, se refirió a la política de privatizaciones que planea aplicar si Juntos por el Cambio llega al gobierno en 2023: «Cuando nos fuimos del gobierno, el 70% de la gente decía que Aerolíneas tenía que ser estatal», dijo y amenazó: «Nos vamos a sacar de encima a (el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Pablo) Biró».

«No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Con el costo de haberla estatizado tendríamos la mejor red de trenes del mundo», dijo.