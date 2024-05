Macri les pidió a los senadores no modificar el RIGI en la Ley Bases: “Necesitamos inversiones urgente”

El expresidente volvió a tomar posición a favor del proyecto presentado por el oficialismo. Pidió que la Cámara Alta no proponga cambios, ya que el régimen es clave para sectores como el energético y el de minería.

Mauricio Macri defendió el RIGI y pidió que no se hagan modificaciones al proyecto en el Senado.

El expresidente Mauricio Macri pidió este lunes a los senadores que no realicen modificaciones en el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) que se debate con la Ley Bases en la Cámara alta. “Necesitamos grandes inversiones de manera urgente, sobre todo en energía y minería, que solo serán posibles con estos incentivos”.

“Uno de los capítulos más importantes de la Ley Bases, que está discutiendo el Senado, es el régimen para incentivar grandes inversiones. Me parece fundamental para el país que el régimen sea aprobado”, escribió el expresidente en su cuenta de la red social X.

A pedido de los bloques dialoguistas, el Senado debate cambios en los proyectos enviados por el Gobierno nacional al Congreso, que ya obtuvieron media sanción en Diputados y que, de aprobarse esas modificaciones, volverán a la Cámara baja para convertirse en ley.

“Les pido a los senadores que aprueben la ley y aprueben el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Especialmente a los del bloque PRO: nadie del PRO con experiencia en la función pública puede estar en contra de esto, que además puede generar decenas de miles de puestos de trabajo”, advirtió Macri.

Este domingo, el expresidente ya había sentado posición respecto del debate, había reclamado que apruebe la Ley Bases y había adelantado el acompañamiento de los senadores del PRO, porque el proyecto tiene “las reformas necesarias y urgentes para salir de la crisis”.

Presiones para los bloques dialoguistas

El RIGI es uno de los principales puntos en los que no solo Unión por la Patria planteó cuestionamientos, sino también el radicalismo vinculado con el senador Martín Lousteau. El presidente de la UCR criticó que el proyecto proponga beneficios fiscales solamente para las grandes multinacionales y que no contemple a las pymes nacionales proveedoras de esas empresas.

“Algunos dicen que el régimen es demasiado generoso. No los entiendo. Lo digo a las luz de todos los incumplimientos que hemos tenido en el pasado ¿Quién puede decir que algo es mucho? La Argentina ya rompió demasiadas reglas e incumplió demasiadas promesas. Los inversores necesitan garantías de que eso no va a volver a pasar y nosotros, con nuestra historia, no estamos en una posición de exigir. Tampoco tenemos tiempo que perder”, escribió Macri.

En ese contexto, mencionó como un ejemplo que “la planta de licuefacción de gas, para exportar el gas de Vaca Muerta, y los gasoductos para transportarlo, cuestan 30.000 millones de dólares” y dijo que “es uno de los proyectos de inversión más importantes de nuestra historia”, pero que “con las reglas actuales sería imposible encontrar gente que ponga esa plata”.

“Para eso hace falta el régimen de incentivos que está en la ley. Les da a los inversores estabilidad y la capacidad de planificar a varios años. Entiendo también a las empresas más chicas, que quieren reglas similares para ellos. Con el tiempo deberíamos avanzar en esa dirección para todos, pero hay que arrancar por algún lado y las grandes inversiones que necesitamos no pueden esperar”, respondió el expresidente al planteo de Lousteau, sin mencionarlo directamente.

Y reiteró: “Sé que la situación todavía es difícil y que algunos de estos temas son complejos. Pero necesitamos avanzar. Tenemos un potencial enorme y una gran oportunidad. No la desperdiciemos”.