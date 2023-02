Macri estuvo en La Pampa a días de la primera elección del año: “Nos gobierna la peor versión del peronismo”

El expresidente viajó a la provincia para respaldar al precandidato del PRO para la gobernación, Martín Maquieyra, que el domingo que viene competirá con el radical Martín Berhongaray en la elección interna. El exmandatario hizo fuertes críticas contra Sergio Massa y habló de la posible “herencia”.

Mauricio Macri visitó La Pampa para apoyar al candidato del PRO en la primera elección del año.

Mauricio Macri viajó este sábado a La Pampa, donde respaldó al precandidato del PRO para la gobernación, Martín Maquieyra, que el próximo domingo se medirá con el radical Martín Berhongaray en la primera elección interna del 2023. El expresidente, metido de lleno en la organización de Juntos por el Cambio para el año electoral, lanzó duras críticas al oficialismo: “Estamos siendo gobernados por la peor versión del peronismo”.

La visita del exmandatario estaba prevista originalmente para el último jueves, pero fue postergada para este fin de semana ya que ese día se conocía la sentencia en el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, que se llevó adelante en la provincia.

Este sábado, acompañado por Maquieyra y por Martín Ardohain, candidato a intendente de la capital, Macri caminó por el centro de Santa Rosa, desde la Plaza San Martín hasta el local del PRO, y en el trayecto conversó con vecinos y comerciantes. En un encuentro con militantes del partido, frente a unas 300 personas, apuntó contra la gestión económica del ministro Sergio Massa y la herencia que según la oposición dejaría para la próxima administración.

Mauricio Macri recorrió Santa Rosa a una semana de la primera elección del año.

“A pesar de la bomba económica que está dejando este gobierno, la Argentina tiene un enorme futuro”, aseguró el exmandatario. “Estamos siendo gobernados por la peor versión del peronismo, pero vengo a transmitirles a los pampeanos una profunda esperanza, porque siento que la claridad que estamos teniendo no la teníamos en 2015″, agregó.

Entonces, se refirió a la elección primaria del próximo 12 de febrero en la provincia, que abrirá el calendario electoral. “La Pampa es una provincia que ha mostrado seriedad y sensatez, pero también le ha costado animarse a cambiar. Les digo a los queridos pampeanos que se animen a apostar a que el perfil de La Pampa pueda ser la innovación, que los jóvenes encuentren cosas que los desafíen en su provincia. Y la propuesta joven de Martín para gobernador y Cato para intendente es exactamente eso. No van a perder lo que tienen y van a sumar muchas cosas”, arengó.

Primera interna del año entre el PRO y la UCR: desfile de presidenciables en La Pampa

El domingo que viene la UCR y el PRO medirán fuerzas por primera vez en este 2023. El hoy diputado nacional Martín Maquieyra irá acompañado por la exlegisladora provincial Josefina Díaz como precandidata a vicegobernadora. Díaz tiene origen radical pero desde hace años se mueve cerca de Propuesta Republicana.

“Es importantísima la visita de Mauricio en La Pampa. Que nos acompañe y nos dé empuje nos llena de fuerzas para que La Pampa cambie”, celebró Maquieyra este sábado.

Competirán con el diputado nacional de Evolución Martín Berhongaray y la también exlegisladora local Patricia Testa, una fórmula puramente radical.

Mauricio Macri, junto al precandidato del PRO a gobernador de La Pampa, Martín Maquieyra, y el candidato a intendente de la capital, Martín Ardohain.

Las primarias pampeanas tienen características particulares. Por un lado, son “obligatorias” para los partidos que no definen sus candidatos por consenso, pero no para los votantes.

El peronismo local ya definió su fórmula con el actual gobernador Sergio Ziliotto a la cabeza, con lo cual no requiere de interna. En la elección podrán votar los “independientes”, es decir, aquellos que no estén afiliados a ningún partido. Quienes estén afiliados a un partido político pueden votar solo en la interna de su partido. Es decir, el afiliado peronista no puede votar en JxC.

Como se anticipó , antes del domingo 12 visitarán la provincia los principales referentes nacionales de la UCR y el PRO para respaldar a sus candidatos locales.

El lunes a las 18 viajará Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que se quedará hasta el martes por la tarde. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya visitó la provincia a principios de enero y dejó parte de su equipo de campaña para Maquieyra. María Eugenia Vidal, que también está anotada en la carrera presidencial, estará en La Pampa el martes, antes de viajar a Córdoba.

Del lado radical, en una muestra de unidad dentro del partido, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, y el senador nacional y líder de Evolución Radical, Martín Lousteau, viajarán a la provincia el jueves a apoyar a Martín Berhongaray.