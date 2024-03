Mac Allister, sobre las críticas de entrenadores argentinos al fútbol europeo: «¿Por qué no van ellos allá?»

«¿Por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa?», reprochó el jugador del Liverpool.

Alexis Mac Allister. Foto: LIVERPOOL.

El mediocampista de la Selección argentina y el Liverpool, Alexis Mac Allister, intervino en el debate sobre las diferencias entre dirigir en el fútbol argentino y en Europa en una entrevista que brindó en la concentración para el próximo amistoso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni ante Costa Rica en Los Ángeles.

Las declaraciones de Mac Allister se llevaron a cabo en respuesta a comentarios polémicos de algunos entrenadores locales que cuestionaron el nivel del Viejo Continente y enaltecieron al fútbol argentino.

El jugador argentino no dudó en cuestionar a los entrenadores que critican, pero no prueban suerte en el fútbol del Viejo Continente. Mac Allister señaló: «Si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa? ¿Por qué no van ellos allá? No es tan fácil».

Los entrenadores argentinos que criticaron el fútbol europeo

Uno de los objetivos de sus palabras fue Cristian Fabbiani, entrenador de Deportivo Riestra, quien recientemente afirmó en ESPN que “en Europa los defensores no marcan, lo que lleva a un mayor número de goles”.

Además, Néstor Gorosito, sin club tras un paso negativo de apenas una victoria en 11 partidos por Tigre, desafió al técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, a que se sumergiera en la realidad del fútbol argentino.