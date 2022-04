Lula da Silva confirmó que será candidato a presidente de Brasil

El líder del PT anunció en Twitter que el próximo 7 de mayo lanzará su candidatura para enfrentara Jair Bolsonaro en octubre.

El ex presidente más popular de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, confirmó a través de su cuenta de Twitter que se presentará como candidato para las elecciones de octubre próximo, en las que enfrentará al actual mandatario Jair Bolsonaro.

“Estoy acostumbrado a participar en elecciones […] Tendré el lanzamiento de mi solicitud el 7 de mayo y luego quiero recorrer Brasil”, escribió el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en sus redes sociales.

Estou acostumado a participar de eleições. Não me encanto nem me entristeço com pesquisas. Acho que temos um bom histórico de governos. Terei o lançamento da minha pré-candidatura no dia 7 de maio e depois quero percorrer o Brasil.

El anuncio de Lula surge días después de que el Partido Socialista Brasileño (PSB) formalizara su propuesta de presentar a Gerardo Alckmin, quien fuera rival político del PT, como aspirante a vicepresidente en fórmula con Da Silva.

En una carta dirigida al propio Lula, el PSB señaló que “desea contribuir en el tarea programática inherente a la formación de un frente amplio de forma productiva y efectiva”.