Luis Díaz se vistió de héroe para darle la victoria a Colombia frente a Brasil

El delantero, quien sufrió el secuestro de su padre recientemente, marcó los dos tantos en el tramo final del partido.

Luis Díaz, la estrella de la noche, festeja con sus compañeros el segundo gol.Reuters

En apenas cuatro minutos Colombia dio vuelta el marcador y venció merecidamente a Brasil por 2 a 1, como local, en un partido válido por la quinta fecha de las Eliminatorias Mundialistas, disputado esta noche en la ciudad de Barranquilla.

El héroe de la jornada fue el delantero Luis Díaz, quien anotó a los 29 y 33 minutos de la segunda parte, luego de que su equipo estuviera en desventaja desde el arranque del cotejo tras un gol de Gabriel Martinelli.

Los tantos del atacante, con sendos cabezazos, llegaron poco días después de la liberación de su padre -Luis Manuel- quien había sido secuestrado y esta noche estuvo en el estadio observando el triunfo de Colombia y la gran actuación de su hijo.

Gracias a esta victoria, la primera del equipo colombiano ante Brasil por eliminatorias, dejó al local en el tercer puesto, en zona de clasificación para el Mundial de 2026. Por su parte, Brasil, que sumó su segunda caída consecutiva, retrocedió al quinto casillero y la semana próxima recibirá a Argentina.

En su primera llegada a fondo Brasil encontró la ventaja, luego de una jugada que armaron Vinicius y Rodrygo por izquierda, con un pase al medio para Gabriel Martinelli, quien definió abajo, entrando por el medio del área grande, cuando apenas se jugaban 3 minutos.

Para Colombia no fue un golpe, sino más bien un revulsivo, ya que presionó y atacó enseguida, en busca de una iguldad que merecía. El resto de la primera parte se jugó prácticamente en campo de Brasil, que no tuvo más opción que apostar al contragolpe para inquietar al equipo local.

De a poco se fueron dando las situaciones para Colombia, que estuvo cerca con un tiro de Carrascal, también con una buena jugada individual de Luis Díaz, bien resuelta por el arquero Alisson.

El conjunto brasileño perdió a Vinicius, por lesión, y parecía que iba a quedarse sin chances, pero Rodrygo estuvo cerca de estirar la ventaja con un remate desde afuera del área, aunque en el final de la parte inicial James Rodríguez desperdició una buena ocasión al tirar apenas afuera.

En la segunda etapa Brasil avisó con un remate de Guimaraes que se fue cerca del palo derecho, pero la temática volvió a repetirse, ya que el equipo colombiano seguía empujando con ímpetu en busca de la igualdad.

Tras un desborde por derecha, Luis Díaz desperdició una gran oportunidad, entró por el medio y desde inmejorable posición remató a las manos de Alisson, y antes de Brasil pudiera respirar un cabezazo de Sinisterra se fue apenas desviado.

Pero Colombia siguió buscando, y tanto lo hizo que sobre los 29 alcanzó la ansiada igualdad: luego de un centro desde la izquierda, Luis Díaz cabeceó en la puerta del área chica y venció la resistencia de Alisson, quien parecía invencible, para estampar el 1 a 1.

Enseguida, y luego de otro centro, esta vez desde la derecha, Díaz volvió a ganar por arriba, convirtió y desató la euforia de todo el público en la calurosa noche de Barranquilla.

Esta es la síntesis:

Colombia 2 – Brasil 1.

Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: Metropolitano, Barranquilla.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumi y Deiver Machado; Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Matheus Uribe y James Rodríguez; Luis Díaz y Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

Brasil: Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel y Renán Lodi; Raphinha, Guimaraes, André y Gabriel Martinelli; Rodrygo y Vinicius. DT: Fernando Diniz.

Gol en el primer tiempo: 3m. Gabriel Martinelli (B).

Goles en el segundo tiempo: 29 y 33m. Luis Díaz (C).

Cambio en el primer tiempo: 26m. Joao Pedro por Vinicius (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Luis Sinisterra por Uribe y Yaser Asprilla por Machado (C); 22m. Jhon Córdoba por Santos Borré (C); 23m. Paulinho por Rodrygo (B); 28m. Richard Ríos por Carrascal (C); 37m. Jefferson Lerma por Castaño (C); 35m. Pepe por Lodi y Douglas Luiz por Gabriel (B).

