Lucio Dupuy: la novia de la mamá confesó haberle pegado «varias pataditas en la cola»

Abigail Páez pidió hablar durante la última audiencia llevada a cabo en diciembre pasado y contó su versión de la noche en que murió Lucio Dupuy. Magdalena Espósito Valenti no quiso escuchar su declaración.

Durante la última audiencia del juicio por el crimen de Lucio Dupuy – el niño de 5 años que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes en La Pampa – una de las acusadas, Abigail Páez, rompió el silencio y pidió hablar. Dentro de las palabras que deslizó el pasado 7 de diciembre, la pareja de la mamá del niño confesó haberle pegado «unas pataditas en la cola porque se estaba mandando un moco».

Cuando comenzó su declaración, la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti decidió retirarse de la sala para no escuchar el discurso de su novia sobre lo sucedido aquella noche del 26 de noviembre de 2021.

Una vez retirada la otra imputada, Páez relató que ese día había llevado a su pareja al trabajo y, luego, volvió a la casa para «cuidar a Lucio». De acuerdo a su testimonio, cuando llegó a la casa «Lucio se estaba mandando un moco» y, de inmediato, tomó del brazo al niño y le pegó «varias pataditas en la cola».

«Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco”, agregó al mismo tiempo que se echó a llorar. «No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras».

Luego, continuó su terrible confesión: «Cuando vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, lo saqué, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni qué hacer para que se recompusiera”.

“Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”, agregó una de las acusadas por el estremecedor crimen.

Seguidamente, contó que intentó hacer reanimación cardiopulmonar en el niño, pero que no sabe si lo hizo «bien o mal» porque «no sabía cómo hacer la maniobra de la manera que correspondía».

Finalmente, una de las imputadas concluyó: “En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento, vomitó cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo lleve a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida”.

En toda su declaración, Abigail Páez jamás mencionó otras vejaciones realizadas al menor: golpes de otro tipo que fueron constatados en la autopsia, mordeduras, quemaduras de cigarrillo y los signos de abuso sexual.

En tanto, la sentencia por parte de la jueza Alejandra Ongaro y sus vocales Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora se conocerá el próximo jueves 2 de febrero, en la causa que acusa a Páez y Espósito Valenti de “homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía» y «abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal».