Luciano Pereyra se animó a hablar de los rumores de romance con Alejandro Fantino

Luciano Pereyra visitó «PH: Podemos Hablar» y habló sobre uno de los rumores más viejos de su carrera: ¿salió con Alejandro Fantino?

Luciano Pereyra estuvo en «PH: Podemos Hablar», el programa de Andy Kusnetzoff en Telefé. Finalmente habló sobre uno de los rumores más antiguos de su carrera: su relación con Alejandro Fantino. Luli Fernández le preguntó sobre el tema en la sección «Frente a frente» que tiene el ciclo.

«No es más que un rumor», respondió Pereyra sin ningún rodeo. «Tengo bien clara mi vida… Entiendo que eso pasa por no andar mostrando la vida privada», continuó entre risas a pesar de lo receloso que, desde que es conocido internacionalmente, se mostró sobre su vida privada.

Pero, tras conocer la respuesta de Luciano, Fernández fue por más y le preguntó si esa noticia falsa tiene que ver con su decisión de no hablar de su vida privada. «No lo tendría que responder yo, no me interesa para nada. No tiene sentido… Es 2023», cerró el cantautor zanjando así un rumor que lo persigue desde hace años.