Lousteau: «No podemos traer a la Ciudad prácticas que cuestionamos en algunas provincias»

En diálogo con Noticias Argentinas, el precandidato a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio cuestionó la postulación de Jorge Macri y habló de su relación con Rodríguez Larreta y Bullrich. También criticó a Carolina Losada por su «bajeza» contra Maximiliano Pullaro.

El precandidato a jefe de Gobierno radical de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, cuestionó a su rival del PRO, Jorge Macri, por competir en el distrito tras ser intendente de Vicente López y señaló que «como porteño» le cae mal esa jugada.

«Como porteño y como integrante de Juntos por el Cambio no me parece bueno traer a la Ciudad de Buenos Aires prácticas que cuestionamos en algunas provincias. Además, él mismo pensaba esto hace dos años. A mí no me parece correcto. Los grises constitucionales tan oscuros no me parece que tengan que ver con Juntos por el Cambio», evaluó el senador nacional en una entrevista con Noticias Argentinas.

Lousteau se refirió a su relación con el precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta y señaló que le gustaría «otro nivel de confrontación» con Patricia Bullrich.

En tanto, cuestionó duro a la precandidata a gobernadora de Santa Fe Carolina Losada por sus acusaciones contra Maximiliano Pullaro y expresó: «Es una bajeza».

A continuación, los principales pasajes de la entrevista con Noticias Argentinas.

– Franco Rinaldi renunció y culpó a su lista por sacar los videos.

– Me llama la atención porque sigue sin hacerse cargo de las cosas que dijo. Nosotros dijimos desde que se empezaron a difundir los videos que no estábamos de acuerdo con que estuviera porque no representa a nuestro espacio. Alguien xenófobo, antisemita, transfóbico, homofóbico, clasista… No estamos de acuerdo.

– ¿Jorge Macri debió echarlo?

– Nosotros pedimos en la Junta Electoral que lo bajaran. Jorge Macri dice que no está de acuerdo con sus declaraciones, pero no las condena.

– ¿Le cae mal que Macri llegue de Provincia a ser candidato a Capital?

– Desde lo personal no, como porteño sí. En lo personal yo compito. Como porteño y como integrante de Juntos por el Cambio no me parece bueno traer a la Ciudad de Buenos Aires prácticas que cuestionamos en algunas provincias. Además, él mismo pensaba esto hace dos años. A mí no me parece correcto. Los grises constitucionales tan oscuros no me parece que tengan que ver con Juntos por el Cambio.

– ¿Estaba bien impugnada su precandidatura?

– Si te digo decime los cinco años anteriores al 2023, me vas a decir 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018. Yo creo que esa es la letra de la Constitución.

– ¿Por qué no hay debate?

– No lo se, porque él tomó un compromiso público en un programa de tele que iba a debatir. El debate es un derecho que tienen los ciudadanos, porque no se pueden profundizar las ideas. Un debate serían dos horas mano a mano porque no hay otros candidatos en Juntos por el Cambio. Y por ahí él está incómodo con eso.

– Rodríguez Larreta esquiva decir que votará a Jorge Macri…

– Nosotros participamos de la gestión de la Ciudad desde 2015. Hicimos 32 propuestas y se tomaron 28 (en el gobierno de Rodríguez Larreta). Nos conocemos desde hace mucho y sabe cómo trabajamos y qué cosas nos unen. Y también sabe qué cosas de la Ciudad necesitan otro reimpulso.

– ¿Y esas cosas Jorge Macri no las sabe porque estaba en otro distrito?

– No es menor… Jorge Macri desde 2005 fue diputado provincial y después intendente de Vicente López tres períodos. Esta ciudad se transformó desde hace 16 años mucho, debajo de las transformaciones hay una ciudad pendiente, pero él no estuvo viviendo ni la transformación ni lo pendiente.

– ¿Qué es lo pendiente en la Ciudad?

– La salud pública necesita una dinámica distinta, lo mismo pasa en materia educativa. El sur de la Ciudad es otro capítulo pendiente. Cuando mirás las diferencias entre un barrio y otro, necesitás más y mejor salud, porque lo que iguala es esto. Cuando las diferencias son tan importantes el rol del Estado en igualar es significativo.

– ¿La fuerte interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich imposibilitará la convivencia tras las PASO?

– A mí me gustaría ver otro nivel de confrontación, debates más internos y otra manera de dirigirse al otro en la escena pública. También es cierto que las competencias son muy intensas. El PRO en el 2015 tuvo una interna muy intensa entre Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. Al día siguiente terminó con Horacio como candidato y Michetti como vicepresidenta.

– ¿Cuál es su relación con Bullrich?

– Somos dos personas que tenemos mucho carácter. Tengo buena relación con ella y una de las cosas que me gusta es que no tiene coaching, dice lo que piensa, somos parecidos.

– ¿Qué piensa de los dichos de Losada sobre Pullaro?

– Me parece que está equivocada, que no es el espíritu de Juntos por el Cambio. Cuando Maxi perdió en 2021 no solo la acompañó, sino que cuando a Carolina Losada le preguntaban por seguridad se sacaba el tema de encima diciendo: «Para eso está Maxi Pullaro». Me parece una bajeza utilizarlo para una campaña. Lo dice por la campaña, no tengo ninguna duda.

– ¿Estará mañana en Rosario junto a Pullaro?

– Sí, voy a ir. A mí me parece que de la generación mía Maxi Pullaro es el mejor dirigente del país. Yo me considero un tipo que tiene agallas, pero no sé si con 40 años y dos hijos como era el caso de él y me ofrecían el Ministerio de Seguridad de Santa Fe lo hubiera aceptado. Y después meter en cana a los Alvarado, a los Monos, ir a testificar. Nosotros cuando vamos a Santa Fe entre nosotros hacemos el chiste de que nadie quiere ir en el auto con

Maxi, porque él va manejando su propio auto y está amenazado de muerte, le quisieron secuestrar a los hijos.

– ¿Cómo logró mejorar su relación con Gerardo Morales?

– Somos dos personas con carácter que no nos conocíamos tanto, la competencia a veces tensiona, y después trabajando, trabajando, nos vamos conociendo más. Independientemente de las tensiones, de los vasos volando (risas), es un buen gobernador.

– ¿Y puede ser un buen vicepresidente?

– Es un gran vice. Horacio y Gerardo es la fórmula de los dos mejores gobernadores que hay. Nosotros tenemos que garantizar que el próximo gobierno de Juntos por el Cambio tenga una buena Presidencia, y eso es un Presidente, un vice, un equipo, un Senado, que los que pierdan se sumen.

Escrito por Mayra García

NA – Buenos Aires, Argentina