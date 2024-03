Lousteau argumentó su voto negativo: “El DNU es inconstitucional”

El senador de la UCR aseguró que “el Gobierno quiere actuar por fuera de la legalidad”

El senador de la UCR Martín Lousteau.

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, argumentó que votó negativo en el tratamiento del DNU de Javier Milei en el Senado porque “es inconstitucional”, al mismo tiempo que indicó que “el Gobierno quiere actuar por fuera de la legalidad”.

“En cualquier sociedad donde impera la ley si alguien dice ‘lo que estás haciendo es ilegal’ se acaba la discusión. En Argentina, no”, apuntó el legislador.

“Está mal. Y es lo que nosotros tenemos que debatir en el Senado y lo que se tiene que debatir en Diputados. El DNU no se cayó. Si Diputados lo aprueba y tiene otro criterio, quedará firme”, expresó en TN.

De todos modos, aseguró que «hay cosas que están bien” dentro del DNU, aunque señaló que el Gobierno no tiene la intención de discutir aquellas con las que la oposición no está de acuerdo.

“Hay mucha voluntad para trabajar, pero de otra manera. Con cambios que se puedan sustentar en el tiempo, no con una revolución hecha en un escritorio que genera incertidumbre en la vida cotidiana y una insensibilidad de parte del Gobierno, sino en algo que nos saque de donde estamos de manera definitiva”, agregó.

“Este es un gobierno que amedrenta, que amenaza. El Presidente es insensible cuando hace cambios abruptos”, aseveró.

Lousteau: “A la gente le pasan cosas y Milei no las ve, está encerrado en las redes”

A su vez, Lousteau apuntó contra Milei, ya que “a la gente le pasan cosas y él no las ve, está encerrado en las redes”

“Veo a la gente padeciendo la realidad y a un Gobierno que no escucha. Cuando alguien le dice las cosas al Presidente se enoja y castiga”, lanzó.

“Nosotros mandamos la ley espejo. Está todo el DNU, capítulo por capítulo, como una ley. Eso no lo quiere tratar. Igual que otras leyes que van en línea con muchas de sus propuestas. Él quiere el DNU, a pesar de que él es inconstitucional”, arremetió

“Si no le damos, no las cosas que él quiere para transformar la Argentina, una herramienta inconstitucional y un poder, él considera que no se puede hacer ningún acuerdo. O es mi DNU o no es nada. Y a eso él lo llama un acuerdo”, finalizó.