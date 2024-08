Los rugbiers franceses acusados por abuso recuperaron la libertad: dejaron la casa en la que estaban detenidos

Los fiscales solicitaron que Oscar Jegou y Hugo Auradou sigan el proceso penal en libertad, aunque no podrán salir de la Argentina.

Así salieron los rugbiers franceses de la casa en la que estaban detenidos en Mendoza.

Oscar Jegou y Hugo Auradou, los rugbiers franceses denunciados por abuso sexual, quedaron en libertad este lunes y durante la tarde dejaron la casa en la que estaban con domiciliaria en Mendoza.

Ambos están imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y habían sido denunciados por una mujer mendocina de 39 años.

Los fiscales que llevan adelante la instrucción de la causa, Darío Nora y Daniela Chaler, solicitaron que ambos continúen el proceso penal en libertad, debido a que hoy vencía el plazo para pedir la preventiva. Sin embargo, se dispuso que no puedan abandonar el país y que se les retenga el pasaporte.

Para la fiscalía, “hubo contradicciones en cuanto a la mecánica del hecho y a la existencia del consentimiento” y señalaron que se deben seguir investigando los hechos, pero sostienen que en las pruebas obtenidas hasta el momento “no hay méritos para una prisión preventiva”.

Tanto Jégou como Auradou seguirán imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, y van camino al procesamiento.

En el dictamen, publicado en el portal El Sol de Mendoza, la fiscalía destacó “la existencia de notorias contradicciones, inconsistencias, zonas grises y hasta explicaciones insuficientes” respecto de la denuncia.

En tal sentido, entre esas “contradicciones” se mencionan “el motivo o la intención perseguida por la propia denunciante al acceder a ir al hotel, y una vez en el mismo la dinámica exteriorizada en forma previa al ingreso a la habitación” y “la secuencia témporo-fáctica de los abusos sexuales denunciados”.

A su vez, consideraron “la conducta observada por la denunciante al momento de salir de la habitación y hacer abandono del hotel”, “el tono jocoso que caracteriza el inicio de la conversación con su amiga en horas de la tarde del día de los hechos denunciados” y “las precisiones en cuanto a la entidad y causa de las lesiones oportunamente denunciadas”.

“La primera versión arrimada por la denunciante se ha visto debilitada con los diversos elementos probatorios que han sido agregados a la causa”, señaló la resolución. Y resaltó “una serie de contradicciones en cuanto a la mecánica del hecho y a la existencia del consentimiento que resultan de relevancia”.

Además, el fiscal minimizó los testimonios incorporados por la querella e insistió con las “francas contradicciones internas y periféricas respecto del relato de la denunciante”.

La semana pasada, Nora les tomó declaración indagatoria en el Polo Judicial, oportunidad en la que ambos acusados respondieron durante seis horas las preguntas del funcionario y del resto de las partes.

La defensa del abogado de los rugbiers franceses

Para la defensa, encabezada por el abogado Rafael Cúneo Libarona, hubo contradicciones en el relato de la denunciante, tal como detalla la resolución emitida este lunes, y sostiene que la relación sexual fue consentida.

“Los audios son sumamente descriptivos. Eso, sumado a las cinco cámaras de seguridad: la del hotel, del hall, del ascensor, del pasillo y de la salida. Lo que dice la fiscalía en el dictamen permiten sostener que no hay méritos para una prisión preventiva”, expresó Cúneo Libarona .

Rafael Cúneo Libarona, el abogado de los rugbiers.

Estos audios, a los que hizo referencia el abogado, son los que la denunciante le envió a su amiga la mañana siguiente a los supuestos abusos. Si bien en un primer momento le dice que “había conocido a un morocho re lindo”, cuando tomó dimensión de los hechos recordó: “Boluda, me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, todas las tetas, machucones en el culo”.

“No me puedo mover, mi abogada me va a llevar a la fiscalía a que me saquen fotos de todo el cuerpo. Fue abuso, porque se involucró otro jugador más cuando estaba con él y me violaron. No le digas a nadie, por favor. Estaba buenísimo, me cagaba de la risa al principio, pero después no la pasé bien y no voy a permitir que me hagan esto”, le relató.

Al respecto, Cúneo Libarona señaló: “Yo respeto a la denunciante siempre, pero acá hay dos chicos inocentes detenidos hace un mes. Declararon por más de seis horas, respondieron todas las preguntas, también de la querella, porque no hay nada que ocultar”.

Del otro lado, la abogada de la querella, Natacha Romero, asegura que fue una violación y cree que hay muchas pruebas que comprometen a los integrantes del seleccionado de Rugby de Francia.

En las últimas horas, el papá de la denunciante expresó su temor a una eventual fuga, pero la Justicia aclaró en los términos de la resolución que entre las condiciones se mantiene la orden de la prohibición de la salida del país. Los documentos están retenidos en la sede judicial y para hacerlo, por temas de trabajo u otros asuntos, tendrán que pedir un permiso legal.

“No es una libertad absoluta porque ellos tienen su vida a miles de kilómetros de acá, pero vamos a respetarlo y seguir con el proceso”, dijo uno de los letrados que integra la defensa al salir del juzgado.