Los Pumas fueron superados ampliamente por los All Blacks y se quedaron sin final

El equipo nacional deberá jugar el partido por el tercer puesto ante el perdedor de Inglaterra-Sudáfrica.

Los Pumas no encontraron los caminos y fueron superados por los All Blacks en París.Na – Reuters

Los Pumas dejaron todo en el Stade de France, pero fueron superados ampliamente por los All Blacks por 44-6 y de esa manera se quedaron sin final en el Mundial de Rugby que se disputa en Francia: ahora deberán jugar el viernes que viene partido por el tercer puesto frente al perdedor del cruce que mañana sostendrán Sudáfrica e Inglaterra.

Los All Blacks se impusieron en la formaciones fijas y manejaron el partido. Crédito: Reuters

El primer tiempo arrancó con Los Pumas jugando en campo contrario e imponiendo presión con sus forwards, de esa manera forzaron un penal tempranero que Emiliano Boffelli canjeó por los primeros tres puntos del encuentro, mientras Nueva Zelanda se veía superada en el trámite del juego.

Los All Blacks comenzaron a revertir la tendencia apenas pasados los 10 minutos cuando luego de una muy buena jugada de los forwards por la izquierda abrieron la pelota hacia el sector derecho y Will Jordan apareció libre de marca para correr solo hacia el ingoal y facturar el primer try del partido.

Con el correr de los minutos el equipo neocelandés se fue haciendo dueño del juego y a superar a Los Pumas en las formaciones fijas y en los puntos de contacto. En ese contexto llegó el try de Jordie Barrett y para cerrar la primera etapa una gran conquista del wing Mark Telea, quien a pura finta y ante una floja oposición de la defensa argentina eludió cuatro jugadores hasta marcar el try con el que Nueva Zelanda logró irse al descanso 18-6 arriba.

El complemento arrancó con un baldazo de agua fría para Los Pumas: Aaron Smith jugó rápido luego de un ruck y ante la pasividad argentina se coló por el medio de los defensores y a pura finta anotó el primer try del segundo tiempo. Posteriormente el ala Shannon Frizell capitalizó una jugada de píck&go y marcó el try que comenzó a definir el encuentro.

Los jugadores argentinos intentaron meterle garra al encuentro y defender con fiereza, pero ninguna de las recetas que aplicaron le sirvieron para frenar a unos All Blacks que lucieron firmes e incontenibles en la noche de Saint-Denis y que no dejaron espacio para ningún tipo de reacción albiceleste.

En esta tónica de partido volvió a aparecer en escena con dos tries más el Joven Maravilla Will Jordan, quien firmó una noche espectacular con un hattrick que será recordado en la historia de la Copa del Mundo. A Los Pumas les quedó simplemente intentar poner garra para recortar el tanteador de alguna manera, algo que no pudieron lograr.

Esta es la tercera vez que Los Pumas llegan a una instancia de semifinales en el Mundial: la primera fue en Francia 2007 y la segunda en Inglaterra 2015: el dato curioso es que en tres partidos de este tipo apenas lograron marcar un try: fue en 2007 de la mano de Manuel Contepomi.

Formaciones y Puntos del partido:

Los Pumas (6): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (cap), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer. 8- Facundo Isa, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía

Cambios: PT, 19´ Rodrigo Bruni por Facundo Isa, 30´ Facundo Isa por Rodrigo Bruni, ST, 0´ Matías Alemanno por Tomás Lavanini; 11´ Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela y Lautaro Bazan Vélez por Gonzalo Bertranou, 24´ Agustín Creevy por Julián Montoya, Rodrigo Bruni por Facundo Isa, 26´ Nicolás Sánchez por Santiago Carreras, 27´ Joel Sclavi por Thomas Gallo

Entrenador: Michael Cheika

Nueva Zelanda (44): 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Tyrel Lomax, 4- Samuel Whitelock, 5- Scott Barret, 6- Shannon Frizell, 7- Sam Cane (cap), 8- Ardie Savea, 9- Aaron Smith, 10- Richie Mo’unga, 11- Mark Telea, 12- Jordie Barrett, 13- Rieko Ioane, 14- Will Jordan, 15- Beauden Barrett.

Cambios: ST, 11´ Samisoni Taukei’aho por Codie Taylor, 15´ Finlay Christie por Aaron Smith, Damian McKenzie por Beauden Barrett, Tamaiti Williams por Ethan de Groot y Fletcher Newell por Tyrel Lomax, 21´ Brodie Rettalick por Sam Whitelock, Anton Lienert-Brown por Rieko Ioane, 26´ Dalton Papali’i por Sam Cane

Entrenador: Ian Foster

Puntos del primer tiempo: 5´ y 34´ penales de Emiliano Boffelli (ARG), 11’ try de Will Jordan convertido por Richie Mo´unga (NZ), 16´ try de Jordie Barrett (NZ), 37´ penal de Richie Mo´unga (NZ), 40´ try de Mark Telea (NZ)

Resultado parcial: Los Pumas 6-18 Nueva Zelanda

Puntos del segundo tiempo: 2´ y 8´ tries de Aaron Smith y Shannon Frizell convertidos por Richie Mo´unga (NZ), 22´ y 33´ tries de Will Jordan (NZ)

Amonestado: ST, 27´ Scott Barrett (NZ)

Cancha: Stade de France, Saint-Denis (París)

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Asistentes: Nic Berry (Australia) y Karl Dickson (Inglaterra)

TMO: Ben Whitehouse (Gales)

Escrito por Juan Pablo Estévez

NA