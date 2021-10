Los precios mayoristas subieron 2,8% en septiembre y el costo de la construcción se incrementó 3%

En el acumulado anual los precios mayoristas subieron un 39,8% y un 37,1% los de la Construcción.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que el índice de precios mayoristas registró en septiembre un incremento de 2,8 %, mientras que el costo de la construcción avanzó 3% en el mismo período.

Con estas subas, en los primeros nueve meses del año, los precios mayoristas avanzaron 39,8 % y el costo de la construcción, 37,1%.

En tanto, en los últimos doce meses el alza fue del 59,1% para los precios mayoristas y del 66,2 % en lo que respecta al costo de la construcción

De esta manera, el Indec concluyó con la difusión de los índices de precios que comenzó la semana pasada con el segmento minorista, que en septiembre marcó un alza del 3,5%, del 37% en los primeros nueve meses y del 52,5 % en la medición interanual.

Los productos primarios treparon, en promedio 3,4%. Puntualmente se destacó un incremento del 4,8% en los productos agropecuarios, que fue el de mayor incidencia en la inflación mayorista a nivel general.

Por su parte, los productos manufacturados locales subieron 2,6%. Dentro de este grupo, los aumentos más influyentes fueron los de alimentos y bebidas (+2,5%), vehículos (+3,5%) y tabaco (+6,8%).

Por último, los precios de los productos importados ascendieron 3,3% en septiembre, dos puntos porcentuales más en comparación con agosto.

La semana pasada el INDEC informó que la inflación minorista se aceleró al 3,5% en septiembre, mayor nivel en cinco meses.

De esta manera, en lo que va de 2021, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció 37% mientras que, en el mismo período, los precios mayoristas aumentaron 39,8%. Asimismo, en términos anuales la inflación minorista alcanzó el 52,5% contra un 59,1% anotado en el segmento mayorista.

Vale aclarar, no obstante, que ambos índices no son linealmente comparables ya que contemplan diferentes tipos de productos; el mayorista incluye mayoritariamente insumos y bienes transables (que se comercian con el resto del mundo) mientras que el minorista incluye bienes finales y cuenta con un mayor peso de no transables.