Los partidos de Navidad 2021 de la NBA

Habrá cinco partidos seguidos para ver y disfrutar durante el 25 de diciembre. Los Ángeles Lakers contra Brooklyn Nets es el favorito.

Así como el fútbol tiene su “Boxing Day”, la NBA presentará una seguidilla de cinco partidos de basquet para disfrutar por televisión en vivo y en directo el sábado 25 de diciembre.

La fecha de la NBA tendrá un tinte especial, no solo por tratarse de Navidad y permitir que los partidos formen parte de un buen plan si estás solo, acompañado o en familia, sino que se podrá ver a los mejores equipos de la liga, con varias estrellas sobre la cancha.

El choque entre LeBron, AD y Westbrook contra Durant, Harden e Irving será uno de los más esperados.

Partidos de NBA en Navidad: horario y dónde verlos

15:00 – New York Knicks vs. Atlanta Hawks

16.30: – Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics

19:00 – Phoenix Suns vs. Golden State Warriors

22:00- Los Ángeles Lakers vs. Brooklyn Nets

00:30 – Utah Jazz vs. Dallas Mavericks

Dónde ver los partidos de la NBA

Los encargados de la televisación de los partidos en toda la temporada 2021-2022, incluyendo los de Navidas, serán los canales ESPN, DirecTV Sports y NBA TV (tanto en DirecTV como en Cablevisión)

En los dos primeros casos también estarán disponibles sus servicios de streaming por Internet: Star Plus y DirecTV Go.

.