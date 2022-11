Los palos le negaron la victoria a Uruguay en el debut contra Corea del Sur

El seleccionado charrúa y el asiático no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 en un aceptable encuentro que disputaron en el Education City Stadium en el marco de la primera jornada del Grupo H del Mundial.

En el inicio del grupo H del Mundial de Qatar 2022, la «Celeste» fue la que más cerca estuvo de romper el cero con un cabezazo de Diego Godín, defensor de Vélez Sarsfield, a los 43 minutos del primer tiempo y con un remate del crack de Real Madrid Federico Valverde, a dos minutos del final.

Pese a la presencia de grandes figuras como Luis Suárez y el propio Valverde entre los uruguayos y de Son Heungmin en el equipo asiático, el cero no se pudo quebrar en el encuentro disputado Education City de la localidad de Al Rayán, que lució casi al tope de su capacidad de 44 mil espectadores.

Uruguay tuvo más la pelota en la parte final pero no encontró los caminos para generar peligro en el área rival.

Cambios: en el segundo tiempo, 19m. Edinson Cavani por Suárez (U); 29m. Guesung Cho por Hwang (C), Junho Son por Jaesung (C) y Kangin Lee por Sangho (C); 33m. Matías Viña por Olivera (U) y Nicolás De La Cruz por Vecino (U); 43m. Guillermo Varela por Pellistri (U)