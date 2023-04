Los hinchas de Independiente juntaron más de $400 millones a través de la colecta impulsada por Maratea

El propio influencer se encarga de anunciar cuánto dinero se llevaba recaudado desde el comienzo de la iniciativa.

Maratea . Foto NA: MARCELO CAPECE

Los hinchas de Independiente recaudaron más de $400 millones en 10 horas tras lanzarse la colecta encabezada por el influencer Santiago Maratea, con el objetivo de pagar las deudas más urgentes que debe afrontar el club.

En la primera parte de la colecta, el propio Maratea, fue el encargado de informar que la recaudación, a dos horas de iniciada la colecta, era de 219.139.643 pesos.

Ya pasada las cinco horas, el objetivo estaba cada vez más cerca y la suma superaba los 324 millones de pesos.

«La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares», indicó Maratea al anunciar el comienzo de la iniciativa.

Y detalló: «Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata. Ese fideicomiso es de de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares».

Independiente, que además de diferentes pagos pendientes, las deudas urgentes por fallos adversos en la Justicia suman aproximadamente US$10 millones, apenas una parte del pasivo del club de Avellaneda.

La deuda con el América por el pase de Cecilio Domínguez es cercana a los 6 millones de dólares y la sentencia por el juicio de Gonzalo Verón es de más de 2 mil millones de pesos, aunque la entidad logró que el fallo sea revisado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Además, la nueva penalidad por las remuneraciones adeudadas a Gastón Silva se aproximan a los 2 millones de dólares.

NA – Buenos Aires, Argentina