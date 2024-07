Los Gladiadores cayeron ante Hungría en la segunda fecha de los Juegos Olímpicos

La selección argentina de handball fue derrotada por su par europeo por 35-25: todos los detalles del encuentro por fase de grupos.

La Selección Argentina de handball masculino, sufrió una dura derrota por 35-25 ante Hungría en su segundo partido de los Juegos Olímpicos. Este resultado deja a los “Gladiadores” sin puntos y con la necesidad urgente de ganar el próximo encuentro para mantener vivas las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda en un grupo que a priori era muy complicando entendiendo los rivales que debían enfrentar.

Durante los primeros 15 minutos, el partido se mantuvo igualado, con un tanteador empatado. Sin embargo, Argentina desperdició algunas jugadas de ataque que fueron bien interceptadas por los arqueros húngaros. Allí, el rival logró sacar una mínima diferencia para irse tranquilo al descanso y que en el complemento fue aumentando al pasar los minutos.

El segundo tiempo de Argentina no fue el mejor y no pudo encontrarse consigo misma, por lo que el conjunto europeo supo aprovechar las falencias de los “Gladiadores”. Además,la lesión de Diego Simonet dificulto la defensa Argentina.

Pasado los 20 minutos, Hungría logró sacar una diferencia de diez puntos, sellando una derrota para la selección nacional, que la deja en una situación complicada, sin puntos al igual que Francia. Pablo Simonet fue el máximo goleador del conjunto argentino con cinco tantos.

En los otros encuentros del Grupo B, Noruega venció al anfitrión por 27-22 y Dinamarca superó a Egipto 30-27. Argentina, el próximo viernes se enfrentará a Francia en un duelo crucial entre los equipos sin triunfos, en busca de su primera victoria en los Juegos Olímpicos y con la esperanza de mantener alguna posibilidad de alcanzar los cuartos de final.

Calendario de Argentina en Handball masculino en Juegos Olímpicos

Vs. Hungría – Lunes 29 de julio, desde las 16.

Vs. Dinamarca – Miércoles 31 de julio, desde las 16.

Vs. Francia – Viernes 2 de agosto, desde las 6.

Vs. Egipto – Domingo 4 de agosto, desde las 6.