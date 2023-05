Los detalles del fixture de Argentina para el Mundial Sub-20: qué días y en qué sedes se juega

Entre el 20 y 26 de mayo, la Selección disputará los primeros tres partidos del certamen en el Grupo A.

Estadio Madre de Ciudades. Foto: Santiago del Estero.

La Selección argentina cerró su preparación para el Mundial Sub20 y este sábado comenzará a disputar la competencia más importante a nivel de países de la categoría. Santiago del Estero y San Juan son las dos ciudades que serán sedes de los encuentros del equipo dirigido por Javier Mascherano.

Como debut del equipo e inauguración del Mundial, Argentina se medirá contra Uzbekistán en el primer encuentro, el 20 de mayo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Este será el quinto mundial del país asiático desde que se independizó de la Unión Soviética a principios de los 90, y su mayor logro fue cuartos de final en dos ocasiones: Turquía 2013 y Nueva Zelanda 2015, siendo eliminado por Francia (4-0) y Senegal (1-0) respectivamente.

El segundo partido será el 23 de mayo y tendrá la misma sede, solo cambiará el rival el cuál será Guatemala. El país centroamericano fue noticia en las últimas semana cuando venció 2 a 1 a Los Andes, que milita en la Primera B Metropolitana y se preparó bien para su segundo mundial. En el primero alcanzó los octavos de final en Colombia 2011, en donde cayó ante Portugal 1 a 0.

Por último, Argentina disputará el tercer partido del Grupo A en San Juan, en el estadio San Juan del Bicentenario el viernes 26, frente a Nueva Zelanda. Los oceánicos participaron seis veces del certamen, las últimas cinco consecutivas, y organizaron la edición del 2015. En 2015, 2017 y 2019 alcanzaron los octavos de final.

A continuación, el fixture completo de Argentina en el Mundial Sub-20:

Sábado 20 de mayo:

Guatemala vs. Nueva Zelanda en el Estadio de Santiago del Estero, 15:00.

Argentina vs. Uzbekistán en el Estadio de Santiago del Estero, 18:00.

Martes 23 de mayo:

Nueva Zelanda vs. Uzbekistán en el Estadio de Santiago del Estero, 15:00.

Argentina vs. Guatemala en el Estadio de Santiago del Estero, 18:00.

Viernes 26 de mayo:

Uzbekistán vs. Guatemala en el Estadio de Santiago del Estero, 18:00.

Argentina vs. Nueva Zelanda en el Estadio de San Juan, 18:00.

Escrito por Federico Guerendiain

