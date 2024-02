Los cinco momentos en que Nayib Bukele rompió el protocolo y desafió a sus adversarios en El Salvador

Un selfie en la ONU, una declaración de guerra a las pandillas, una entrada al Congreso flanqueado por militares en directo en televisión. Estos son los cinco momentos clave en los que el presidente Nayib Bukele hizo derroche de su estrategia mediática:

Selfie en la ONU



De traje formal, sin corbata, Bukele se disponía a dar su primer discurso en la Asamblea General de la ONU en setiembre de 2019. Se disculpó ante el pleno, sacó su teléfono, lo puso frente a su rostro, sonrió y listo.

“Créanme, muchas más personas verán esta selfi que los que escucharán este discurso”, dijo ante el plenario sorprendido, al que dijo que el mundo ya no estaba ahí, sino “en la red más grande”: internet.

19/10/2023 October 19, 2023, San Luis de la Reina, San Miguel, El Salvador: El Salvador’s President Nayib Bukele gestures while inaugurating the February 3 Hydroelectric Power Plant in San Luis de la Reina. POLITICA Europa Press/Contacto/Camilo Freedman

“Todos los discursos durante toda esta semana tienen menos impacto de que el de un ‘youtuber’ famoso”, aseguró ante los jefes de Estado y Gobierno de todo el planeta.

Así anunció el estilo de su liderazgo, con una poderosa maquinaria mediática y presencia predominante en las redes sociales.

Al Congreso con soldados

En un hecho insólito, el 9 de febrero de 2020 Bukele ingresó al Congreso flanqueado de policías y militares con fusiles y chalecos antibalas, para exigir recursos para su ofensiva contra las pandillas.

El suceso fue transmitido en vivo por noticieros televisivos, que mostraron al mandatario orando en el estrado de la junta directiva legislativa.

En esa oración, dijo Bukele, Dios le pidió que tuviera “paciencia” con los legisladores, que al final no le aprobaron el préstamo.

Tras 87 homicidios en un fin de semana de marzo de 2022 atribuidos a las pandillas, el Congreso, a petición de Bukele, decretó un régimen de excepción.

En la red social X, el mandatario reclamó a la comunidad internacional haber dejado a los salvadoreños “solos” ante el azote de las pandillas.

El presidente mostró a todo mundo el 31 de enero de 2023 el símbolo de su “guerra” contra las pandillas, la megacárcel que inauguró con capacidad para 40.000 reos, la más grande de América Latina.

Hizo un recorrido transmitido en cadena nacional televisada para mostrar la moderna prisión de altos muros, celdas con barrotes, catres de acero y seguridad reforzada.

A fines de febrero de 2023, mostró el ingreso de los primeros 2.000 pandilleros, con la cabeza rapada, en pantaloncillo blanco, con las manos y pies esposados, apilados en un pasillo rodeado de celdas.

A inicios de junio de 2021 en un mensaje pre-grabado y difundido en una conferencia de bitcoiners en Miami, Bukele anunció que el Bitcoin tendría curso legal en la economía dolarizada.

El 7 de setiembre de 2021 El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en dar curso legal a la criptomoneda.

En noviembre de 2021, al cierre de un foro de “bitcoiners” en una playa, Bukele, de gorra de beisból blanca con la visera hacia atrás, subió a un escenario y bajo el estallido de fuegos pirotécnicos anunció la construcción de una ciudad Bitcoin en las faldas del volcán Conchagua, en el oriente del país, pero las obras aún no han comenzado.

El 15 de setiembre de 2022, en un acto transmitido por cadena de radio y televisión, Bukele habló desde la casa presidencial para anunciar su intención de buscar la reelección.

“Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República”, afirmó desde el podio, junto a su esposa Gabriela Rodríguez.

El anunció, hecho ante embajadores invitados, corrió como pólvora en redes sociales, en su mayoría gente que lo apoyaba, pero trajo la crítica de la oposición que considera que la Constitución no permite la reelección.